Hai công ty chứng khoán bị phạt tổng cộng 357,5 triệu đồng

Ngày 23/9, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 548/QĐ-XPHC xử phạt Công ty cổ phần Chứng khoán Smartmind tổng số tiền 157,5 triệu đồng đối với hai hành vi vi phạm.

Cụ thể, Chứng khoán Smartmind (HRS) bị phạt 65 triệu đồng do bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề. Theo cơ quan quản lý, công ty đã bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng. Hành vi này bị xử phạt theo điểm a khoản 2 Điều 32 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Chứng khoán Smartmind đồng thời bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm thời hạn công bố thông tin. Công ty đã chậm công bố từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với các quyết định phê duyệt phương án giao dịch mua, bán trái phiếu có tổng giá trị từ 10% trở lên trên tổng tài sản của công ty, xác định theo báo cáo tài chính năm 2024 và năm 2025 đã được kiểm toán.

Các giao dịch liên quan được thể hiện tại Tờ trình số 2504/2025/TTr-TD ngày 25/4/2025, Tờ trình số 0901/2026/TTr-TD ngày 9/1/2026 và Tờ trình số 1906/2026/TTr-TD ngày 19/6/2026. Mức phạt 92,5 triệu đồng được áp dụng theo điểm b khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Hai công ty chứng khoán Smartmind và EVS bị phạt tổng cộng 357,5 triệu đồng.

Trước đó, ngày 18/9/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 544/QĐ-XPHC xử phạt Công ty cổ phần Chứng khoán EVS (HNX: EVS) 200 triệu đồng do báo cáo có nội dung sai lệch.

Theo quyết định xử phạt, Chứng khoán EVS báo cáo không chính xác tỷ lệ vốn khả dụng tại các báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 31/3/2026 và 30/4/2026.

Cụ thể, tỷ lệ an toàn tài chính EVS báo cáo ban đầu tại ngày 31/3/2026 là 195,31%, trong khi tỷ lệ sau khi tính toán lại chỉ còn 177,5%. Tại ngày 30/4/2026, tỷ lệ công ty báo cáo ban đầu là 196,26%, nhưng sau khi tính toán lại còn 178,87%. Như vậy, mức chênh lệch giữa số liệu báo cáo ban đầu và số liệu được tính toán lại lần lượt là 17,81 điểm phần trăm và 17,39 điểm phần trăm.

Ngoài mức phạt 200 triệu đồng, Chứng khoán EVS còn bị buộc cải chính thông tin đối với hành vi báo cáo có nội dung sai lệch. Việc xử phạt được áp dụng theo khoản 4 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP. Như vậy, tổng số tiền xử phạt đối với Chứng khoán Smartmind và Chứng khoán EVS là 357,5 triệu đồng.

Các quyết định tiếp tục cho thấy yêu cầu đối với công ty chứng khoán trong việc bảo đảm nhân sự đáp ứng điều kiện hành nghề, thực hiện đúng nghĩa vụ công bố thông tin và báo cáo chính xác các chỉ tiêu an toàn tài chính trên thị trường chứng khoán.