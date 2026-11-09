Hai công trình trọng điểm ven biển Huế cấp tập thi công trước đợt mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và hệ thống dự báo khí tượng thủy văn Thuận Hóa (Tp.Huế), trong những ngày tới, khu vực thành phố có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt mưa lớn. Trước diễn biến thời tiết bất lợi, tại hai công trình trọng điểm ven biển tại phường Thuận An, các đơn vị thi công đang chủ động hoàn thiện các hạng mục đang triển khai, thu dọn vật liệu, gia cố những vị trí xung yếu và chuẩn bị phương án ứng phó được các chủ đầu tư, nhà thầu đặc biệt chú trọng.

Công nhân khẩn trương thi công lát đá tại Dự án Hạ tầng kỹ thuật và Công viên văn hóa đa năng biển Thuận An.

Ghi nhận của Người Đưa Tin vào sáng 8/11, tại Dự án Hạ tầng kỹ thuật và Công viên văn hóa đa năng biển Thuận An, không khí thi công trên công trường diễn ra khẩn trương. Các tổ, đội công nhân được bố trí triển khai nhiều phần việc, tập trung vào những hạng mục đang hoàn thiện, trong đó có công tác lát đá khu vực quảng trường hướng biển.

Tại khu vực quảng trường, công nhân tiến hành tập kết, vận chuyển vật liệu, căn chỉnh và thi công lát đá Granite theo từng phân đoạn. Máy móc, thiết bị và vật tư được bố trí phù hợp với từng khu vực thi công, hạn chế tình trạng tập kết tràn lan, ảnh hưởng đến công tác thoát nước khi xuất hiện mưa lớn.

Dự án Hạ tầng kỹ thuật và Công viên văn hóa đa năng biển Thuận An là công trình có ý nghĩa quan trọng trong định hướng mở rộng không gian đô thị về phía biển, đồng thời hình thành điểm sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, giải trí và góp phần nâng cao sức hấp dẫn du lịch của Huế.

Công trình do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 117,85 tỷ đồng. Dự án có diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 14,48 ha, trong đó diện tích xây dựng trực tiếp khoảng 1,42 ha.

Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương thông tin, đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 55% giá trị hợp đồng, tỷ lệ giải ngân vốn năm 2026 đạt 57,5% kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng khu vực công viên đã hoàn thành, tuy nhiên, khu vực quảng trường vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến việc di dời mồ mả, ảnh hưởng đến khả năng triển khai đồng bộ các hạng mục.

Cách đó không xa, tại Dự án Xử lý sạt lở bờ biển đoạn qua phường Thuận An, công tác chuẩn bị ứng phó với đợt mưa lớn được triển khai khẩn trương hơn, nhất là tại những vị trí có nguy cơ chịu tác động trực tiếp của sóng biển.

Máy xúc được huy động để di chuyển khối lượng lớn cát vào bên trong.

Trong sáng 8/11, nhà thầu huy động nhiều máy xúc bánh xích để san gạt, thu gom và vận chuyển lượng cát ven bờ vào phía trong, tránh nguy cơ bị sóng lớn cuốn trôi khi thời tiết chuyển biến xấu.

Trước đó, đơn vị thi công đã chủ động triển khai các giải pháp bảo vệ công trường. Nhiều cấu kiện bê tông được di chuyển, bố trí dọc theo mép bờ biển; một số dầm thép được đóng, lắp đặt tại khu vực phía ngoài nhằm giảm tác động trực tiếp của sóng vào phạm vi đang thi công. Những vị trí có nguy cơ bị xói lở được kiểm tra, gia cố, đồng thời các vật tư, thiết bị được thu dọn, bố trí lại để hạn chế ảnh hưởng khi mưa lớn, sóng mạnh xuất hiện.

Dự án Xử lý sạt lở bờ biển đoạn qua phường Thuận An có tổng mức đầu tư 260 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, do Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp Tp.Huế làm chủ đầu tư. Công trình khởi công từ tháng 6/2026, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2027.

Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế tình trạng xâm thực, sạt lở bờ biển, giảm tác động của sóng và bảo vệ khu dân cư, hệ thống hạ tầng ven biển.

Theo đại diện chủ đầu tư, đến nay, khối lượng thi công toàn gói thầu đạt khoảng 40% giá trị hợp đồng. Trong đó, tuyến kè bảo vệ bờ đạt khoảng 65% khối lượng hợp đồng; các cấu kiện đê ngầm đã được đúc đạt khoảng 85% tổng số cấu kiện. Tỷ lệ giải ngân đạt 94% vốn đã bố trí.

Trước đó, ngày 7/11, Chủ tịch UBND Tp.Huế Lê Trí Thanh đã kiểm tra thực địa hai công trình nói trên.

Tại Dự án Xử lý sạt lở bờ biển đoạn qua phường Thuận An, Chủ tịch UBND Tp.Huế yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, phù hợp với điều kiện thời tiết; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng, bảo đảm an toàn công trình trong quá trình triển khai. Đồng thời, chủ động rà soát, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh, phấn đấu hoàn thành các hạng mục theo tiến độ đề ra, sớm phát huy hiệu quả trong phòng, chống sạt lở và bảo vệ đời sống người dân.

Đối với Dự án Hạ tầng kỹ thuật và Công viên văn hóa đa năng biển Thuận An, lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc về mặt bằng, đặc biệt là việc xử lý các phần mộ chưa có người kê khai; khẩn trương hoàn thiện những hạng mục còn lại, phấn đấu đưa công trình về đích trước Tết Dương lịch năm 2027 và giải ngân 100% vốn được bố trí.