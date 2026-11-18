Các tác giả được vinh danh tại lễ trao giải. Ảnh: VAST

Hai công trình nghiên cứu quân sự được vinh danh

Theo thông tin từ Ban tổ chức, trong số 6 công trình đoạt giải Nhất năm nay, có 2 công trình của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, thuộc lĩnh vực cơ khí - tự động hóa và công nghệ thông tin - điện tử - viễn thông.

Cụ thể, giải Nhất lĩnh vực cơ khí - tự động hóa thuộc về công trình “Nghiên cứu và tích hợp một số hệ thống đặc biệt cho xe chiến đấu bộ binh XCB-01” do Đại tá, PGS.TS Nguyễn Thanh Tiên và các cộng sự thuộc Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật thực hiện.

Ở lĩnh vực công nghệ thông tin - điện tử - viễn thông, giải Nhất được trao cho công trình “Nghiên cứu phát triển Platform và chế thử mẫu đầu tự dẫn quang điện tử cho tên lửa đối hạm cận âm” của Trung tá, TS Trần Tiến Hải và các cộng sự thuộc Viện Hàng không vũ trụ Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Hai công trình được vinh danh thuộc các hướng nghiên cứu công nghệ phục vụ quốc phòng, từ tích hợp hệ thống trên phương tiện chiến đấu đến phát triển công nghệ quang điện tử trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và tên lửa.

Kết quả này ghi nhận những nỗ lực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, đồng thời cho thấy sự hiện diện của lĩnh vực công nghệ quân sự trong các công trình khoa học xuất sắc được trao giải thưởng cấp quốc gia.

42 công trình xuất sắc được trao giải

Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam được tổ chức từ năm 1995, nhằm tôn vinh các công trình nghiên cứu có giá trị khoa học, khả năng ứng dụng và mang lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất, đời sống.

Năm 2025, Ban tổ chức tiếp nhận 121 công trình đăng ký, trong đó 83 công trình được lựa chọn đưa vào chấm giải ở 6 lĩnh vực: Cơ khí - tự động hóa; công nghệ vật liệu; công nghệ thông tin - điện tử - viễn thông; sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; công nghệ tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

Trên cơ sở kết quả đánh giá của Hội đồng Giám khảo, Ban tổ chức quyết định trao giải cho 42 công trình, gồm 6 giải Nhất, 10 giải Nhì, 13 giải Ba và 13 giải Khuyến khích.

Đáng chú ý, hai công trình đoạt giải Nhất thuộc lĩnh vực công nghệ vật liệu và tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng mới được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) trao Bằng chứng nhận công trình xuất sắc năm 2025.

Ngoài các giải thưởng chính, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Bằng Lao động sáng tạo cho các tác giả đáp ứng tiêu chí; Trung ương Đoàn trao Bằng khen và Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho các tác giả trẻ có công trình đạt giải cao.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định đã phát động Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026, tiếp tục tập trung vào 6 lĩnh vực khoa học và công nghệ trọng điểm, gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong thực tiễn.