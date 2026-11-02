Hai công nhân tử vong khi xuống hầm dầu tại cửa hàng xăng ở Huế

Ngày 2/11, thông tin từ VKSND khu vực 1 – Huế cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến hai công nhân tử vong tại Cửa hàng xăng dầu số 9, số 2 Lê Ngô Cát, phường Thuận Hóa, TP Huế.

Lực lượng chức năng thực hiện công tác cứu hộ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h50 ngày 1/11, tại cửa hàng xăng dầu đang trong quá trình sửa chữa, nhóm 3 công nhân thuộc một doanh nghiệp ở tỉnh Đắk Lắk tiến hành tháo lắp ống hút hơi trong hầm chứa nhiên liệu thì xảy ra sự cố.

Trong quá trình làm việc, một ống bị rơi xuống hầm. Anh H.P. (SN 2001, quê Thanh Hóa) xuống hầm lấy ống thì có dấu hiệu ngạt khí, bất tỉnh. Phát hiện đồng nghiệp gặp nạn, anh Đ.T. (SN 1994, trú tỉnh Đắk Lắk) tiếp tục xuống ứng cứu nhưng cũng bị ngất xỉu.

Người còn lại trong nhóm là anh T.Đ.Đ. (SN 1990, quê Thanh Hóa) nhanh chóng gọi lực lượng chức năng hỗ trợ.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP Huế khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai phương án cứu nạn, đưa hai công nhân ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, anh Đ.T. tử vong trên đường đến bệnh viện, còn anh H.P. tử vong tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Miệng hầm chứa xăng dầu.

Thông tin về vụ việc, lãnh đạo doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Huế cho biết, hai nạn nhân là công nhân của một doanh nghiệp ở Đắk Lắk, đối tác thường xuyên của đơn vị trong việc vệ sinh, sục rửa các bồn, hầm chứa nhiên liệu.

Theo vị này, Cửa hàng xăng dầu số 9 từng ngừng hoạt động gần một năm do hết thời hạn thuê đất và phục vụ chủ trương thu hồi đất để chỉnh trang đô thị. Sau đó, khu đất được tổ chức đấu giá và doanh nghiệp trúng đấu giá quyền thuê trong thời hạn 5 năm.

Trước khi bàn giao mặt bằng, doanh nghiệp đã tiến hành sục rửa bể chứa nhiên liệu. Tuy nhiên, sau khi được thuê lại mặt bằng, đơn vị tiếp tục thuê doanh nghiệp ở Đắk Lắk kiểm tra, sục rửa bể chứa để phục vụ công tác nghiệm thu của các cơ quan chức năng.

Đây là điều kiện cần thiết trước khi cửa hàng được phép hoạt động trở lại do kinh doanh xăng dầu là ngành nghề có điều kiện.

Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, nhóm công nhân đến cửa hàng để khảo sát trước khi thực hiện việc sục rửa hầm chứa nhiên liệu thì xảy ra sự cố. Sau vụ việc, doanh nghiệp đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân; đồng thời cử cán bộ đưa các nạn nhân về quê lo hậu sự và hỗ trợ trước mắt mỗi gia đình 50 triệu đồng.

Nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.