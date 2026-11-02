Hai công nhân tử vong khi làm việc tại hầm chứa xăng dầu

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Viện KSND Khu vực 1 - TP Huế xác nhận, lực lượng thuộc đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hai công nhân tử vong khi làm việc tại hầm chứa nhiên liệu của một cửa hàng xăng dầu nằm trên đường Lê Ngô Cát (TP Huế).

Theo thông tin ban đầu, ba công nhân đến cửa hàng xăng dầu thuộc địa chỉ số 2 Lê Ngô Cát (phường Thuận Hóa), để làm việc. Trong quá trình làm việc, anh L.H.P. (quê Thanh Hoá) làm rơi ống hút nên xuống hầm để lấy. Tuy nhiên, khi vừa xuống dưới, anh P. bị ngất. Phát hiện sự việc, anh N.Đ.T. (quê Đắk Lắk) tiếp tục xuống hầm để đưa đồng nghiệp lên nhưng bất thành và bản thân a N.Đ.T cũng gặp nạn, ngất tại chỗ.

Khu vực cửa hàng xăng dầu nơi xảy ra sự cố. (Ảnh: P.Đ)

Công nhân còn lại đứng trên miệng hầm lập tức gọi lực lượng cấp cứu 115 và cứu nạn, cứu hộ 114 đến hỗ trợ. Hai nạn nhân được đưa ra khỏi hầm chứa xăng dầu nhưng tử vong trên đường đi cấp cứu.

Trước đó khoảng giữa tháng 7/2026, tại Thanh Hoá cũng xảy ra vụ tai nạn lao động tại trại chăn nuôi làm 5 người chết. Theo đó, khoảng 17h30 ngày 18/7, anh B.V.V. - công nhân của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa (thôn Trường Giang, xã Thạch Quảng) đang sửa chữa điện tại bể lọc phân thì bị điện giật, rơi xuống hố và có biểu hiện ngạt, khó thở.

Phát hiện sự việc, anh T.V.L. cùng 5 công nhân khác có mặt gần đó lần lượt xuống ứng cứu và gặp nạn. Tất cả các nạn nân đều được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy để cấp cứu, song có 3 nạn nhân tử vong gồm: B.V.V, T.V.L, B.V.T. Đến khoảng 9h ngày 19/7, có thêm 2 nạn nhân nữa không qua khỏi là anh T.Đ.C. và N.V.T.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, UBND xã Thạch Quảng chỉ đạo các lực lượng tại chỗ phối hợp với doanh nghiệp và các cơ quan chức năng triển khai công tác cứu hộ, sơ cứu ban đầu và huy động phương tiện đưa các nạn nhân đến cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất.