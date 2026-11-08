Hai công nhân tử vong khi đang làm việc tại mỏ đá

Ngày 8/1, chính quyền xã Bạch Hà cho biết, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại mỏ đá 99, thuộc khu vực Trù Sơn, xã Bạch Hà, Nghệ An, khiến 2 công nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h10 ngày 7/11, anh Đ.V.H (SN 1985) và D.V.H (SN 2001) cùng trú tại xóm Đại Huệ 2 đang làm việc tại khu vực khai thác đá ở độ cao hàng chục mét thì bất ngờ bị rơi xuống phía dưới.

Khu vực núi đá nơi xảy ra vụ việc.

Vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ. Người còn lại được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Được biết, hai nạn nhân là chú cháu ruột, cùng làm việc cho công ty này.

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt để phối hợp với các lực lượng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, năm 2013, Công ty Vật liệu 99 được UBND tỉnh Nghệ An cấp giấy phép khai thác mỏ đá xây dựng tại Lèn 12 Thung, thuộc xã Bạch Hà. Cơ sở này chuyên khai thác đá làm vật liệu xây dựng, chủ yếu sử dụng máy móc với hàng chục công nhân làm việc trực tiếp.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.