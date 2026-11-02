Hai công nhân tử vong do ngạt khí trong hầm chứa xăng dầu tại TP Huế

Lực lượng chức năng đến hiện trường giải cứu.

Khoảng 9h50 ngày 1/11, nhóm 3 công nhân thuộc Công ty TNHH MTV Cơ khí xăng dầu Tây Nguyên thực hiện tháo lắp ống hút hơi trong hầm dầu tại Cửa hàng xăng dầu số 9 (địa chỉ số 2 đường Lê Ngô Cát, phường Thuận Hóa, TP Huế). Trong lúc thao tác, một đoạn ống không may bị rơi xuống đáy hầm.

Anh Lê Hoài P. (25 tuổi) trèo xuống hầm để lấy lại ống thì xuất hiện triệu chứng ngạt khí. Thấy đồng nghiệp gặp nạn, anh Nguyễn Đức Th. (32 tuổi) lập tức leo xuống hỗ trợ nhưng cũng bị ngất xỉu do ngạt khí độc.

Phát hiện cả hai đồng nghiệp đều rơi vào tình trạng nguy hiểm, công nhân còn lại là anh Trần Đình Đảng (36 tuổi) đã nhanh chóng gọi lực lượng cứu hộ đến giải cứu.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa hai nạn nhân ra khỏi hầm chứa xăng dầu và chuyển đi cấp cứu. Tuy nhiên, do nhiễm khí độc nặng, cả 2 anh đều đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Lối dẫn xuống hầm chứa xăng dầu nơi 2 công nhân gặp nạn.

Ông Phan Lương Bằng, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa xác nhận, Cửa hàng xăng dầu số 9 trên đường Lê Ngô Cát đã tạm ngừng hoạt động gần một năm qua sau khi địa điểm này nằm trong diện thu hồi đất của TP Huế. Sự việc đáng tiếc xảy ra trong quá trình thi công sửa chữa và thu hồi thiết bị.

Hiện vụ việc và nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn lao động đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.