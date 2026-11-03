Hai công nhân ở Đồng Nai cho đồng nghiệp vay lãi nặng, thu lợi gần 100 triệu

Trước đó, Đồn Công an KCN Biên Hòa tiếp nhận 2 nguồn tin về tội phạm liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng tại doanh nghiệp trên. Qua xác minh, lực lượng công an xác định 2 đối tượng N.C.H. (39 tuổi) và K.D.T. (37 tuổi), đều là công nhân đang làm việc tại công ty, đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để cho đồng nghiệp vay tiền không cần tài sản thế chấp, không lập giấy vay nợ nhưng áp dụng mức lãi suất cao.

Đối tượng N.C.H. và K.D.T. tại cơ quan công an - Ảnh: Công an TP Đồng Nai.

Theo kết quả xác minh ban đầu, từ tháng 10/2025 đến tháng 9/2026, N.C.H. đã cho 12 công nhân vay tổng cộng 301 triệu đồng với lãi suất 10%/tháng, thu 63,9 triệu đồng tiền lãi, trong đó số tiền thu lợi bất chính bước đầu xác định hơn 53,25 triệu đồng.

Đối với K.D.T., từ đầu năm 2026 đến nay, đối tượng đã cho 8 công nhân vay 112 triệu đồng với lãi suất 15%/tháng, thu 51,75 triệu đồng tiền lãi, trong đó thu lợi bất chính 46 triệu đồng.

Tổng số tiền 2 đối tượng cho vay là 413 triệu đồng, số tiền lãi đã thu 115,65 triệu đồng, số tiền thu lợi bất chính bước đầu xác định là 99,25 triệu đồng.

Hiện Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.