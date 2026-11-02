Hai công nhân gặp nạn dưới hầm chứa nhiên liệu ở Huế

Ngày 2-11, Lãnh đạo phường Thuận Hóa (TP Huế) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng trong quá trình tháo lắp thiết bị hút hơi xăng dầu tại hầm chứa nhiên liệu, khiến hai người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, ba công nhân đến cửa hàng xăng dầu tại số 2 Lê Ngô Cát (phường Thuận Hóa) để thực hiện công việc tháo lắp thiết bị hút hơi xăng dầu trong hầm chứa.

Cống vào hầm chứa.

Trong quá trình làm việc, anh Lê Hoài P. (25 tuổi, trú tại Huế) làm rơi ống hút nên xuống hầm để lấy. Tuy nhiên, vừa xuống dưới, anh P. bất ngờ bị ngất.

Phát hiện đồng nghiệp gặp nạn, anh Nguyễn Đức T. (32 tuổi, trú tại Huế) tiếp tục xuống hầm để đưa anh P. lên nhưng không thành. Trong lúc ứng cứu, anh T. bị tuột dây, rơi xuống hầm và ngất tại chỗ.

Công nhân còn lại đứng trên miệng hầm lập tức gọi lực lượng cấp cứu 115 và cứu nạn, cứu hộ 114 đến hỗ trợ. Sau đó, hai nạn nhân được đưa ra khỏi hầm chứa nhiên liệu nhưng đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi nắm được thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ.

Công an phường Thuận Hoá xác nhận, vụ việc đã được cơ quan Công an TP Huế tiếp nhận để điều tra, làm rõ.