Chiều 27/11, đại diện Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên sông, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm một người đàn ông nghi nhảy từ cầu Cửa Hội xuống sông.

Hai con nhỏ được phát hiện trên cầu, người cha nghi nhảy sông mất tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 cùng ngày, người dân phát hiện hai cháu nhỏ cùng một chiếc xe máy và cặp sách trên cầu Cửa Hội, cây cầu nối Nghệ An với Hà Tĩnh. Khi được hỏi thăm, hai cháu cho biết bố đã nhảy xuống sông.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông đã nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm.

Người đàn ông được xác định là anh T.V.Đ., trú tại xóm Trung Tiến, xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An. Hai cháu nhỏ đi cùng gồm bé trai T.V.T. (học sinh lớp 5) và bé gái T.T.N.K. (3 tuổi).

Đại diện lực lượng chức năng cho biết, hiện các thợ lặn cùng các đội tình nguyện đang nỗ lực tìm kiếm tại khu vực sông gần cầu Cửa Hội nhằm xác định tung tích người đàn ông.

Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được khẩn trương triển khai. Nguyên nhân và diễn biến vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.