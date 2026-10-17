Hai con nhà Võ Hạ Trâm gây chú ý

Mới đây, Võ Hạ Trâm gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh 2 con là Moon và Milo kèm bộc bạch về việc "đấu tranh tư tưởng rất nhiều với suy nghĩ có nên sinh con thứ 2. "Bây giờ nhìn lại những hình ảnh này, mình biết ơn vì cuộc sống đã cho mình thật nhiều điều quý giá, trong đó có sự hiện diện của 2 thiên thần nhỏ làm cho cuộc sống của gia đình mình ấm cúng hơn, nhiều tiếng cười hơn", Võ Hạ Trâm bộc bạch.

Hai nhóc tì Moon và Milo nhà Võ Hạ Trâm, được người hâm mộ nhận xét giống nhau từ gương mặt đến nước da.

Võ Hạ Trâm nói đùa mình chỉ là người 'đẻ thuê' vì các con càng lớn càng giống nhau và 'như bản sao' của bố, doanh nhân Vikas.

“Thắng đời 3-0. Đẻ mướn siêu hạng…. 3 mặt như 1 mặt. 1 Việt Nam đẻ 2 Ấn Độ!”, Võ Hạ Trâm không ít lần vui vẻ thừa nhận.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng ngay từ khi còn trong bụng mẹ, hình ảnh siêu âm của Milo đã cho thấy cậu bé giống hệt chị gái và bố. Không chỉ khuôn mặt, cả hai chị em còn có những biểu cảm giống nhau từ nhỏ.

Ngoài ngoại hình và tính cách, hai bé còn được thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ mẹ. Bé Moon, hiện 5 tuổi, rất thích ca hát và vũ đạo. Cô bé có thể thuộc nhiều bài hát và có giọng hát cao. Trong khi đó, bé Milo cũng sớm bộc lộ sự yêu thích với âm nhạc và nhảy múa.

Trên trang cá nhân, Võ Hạ Trâm thường xuyên cập nhật hình ảnh về cuộc sống gia đình hạnh phúc.