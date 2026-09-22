Hai con gái của Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung đã bán xong 25 triệu cổ phiếu

Dự kiến ngày 21/10 tới, PNJ sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường. Ảnh: Báo Lao Động

Tỉ lệ sở hữu của nhóm gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung giảm xuống còn khoảng 11,25%

Theo báo cáo mới đây, bà Trần Phương Ngọc Hà đã bán 18 triệu cổ phiếu PNJ của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ). Giao dịch được thực hiện từ ngày 11 đến 18/9, theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Đây là toàn bộ số cổ phiếu bà Ngọc Hà đã đăng ký bán trước đó. Sau giao dịch, bà còn nắm 399.999 cổ phiếu, tương đương 0,08% vốn điều lệ. Trước khi bán, bà sở hữu 3,59% vốn của PNJ.

Giá trị giao dịch tính theo mệnh giá là 180 tỷ đồng. Báo cáo kết quả không công bố tổng số tiền thực tế mà bà Ngọc Hà nhận được từ thương vụ.

Tuy nhiên, nếu tính theo giá trung bình đóng cửa trong giai đoạn trên, số tiền thu về ước tính khoảng 662 tỷ đồng.

Cộng với khoảng 259 tỷ đồng từ giao dịch của bà Trần Phương Ngọc Thảo, tổng giá trị hai giao dịch vào khoảng hơn 920 tỷ đồng.

Bà Trần Phương Ngọc Hà là con gái của bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng quản trị PNJ, đồng thời là em gái của bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Vào ngày 11/9 vừa qua, bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị PNJ, cũng đã bán thỏa thuận thành công 7 triệu cổ phiếu PNJ, thu về khoảng 259 tỷ đồng theo giá thỏa thuận. Sau giao dịch, bà Ngọc Thảo giảm tỉ lệ sở hữu tại PNJ từ hơn 18 triệu cổ phiếu, chiếm 3,52% xuống còn hơn 11 triệu cổ phiếu, chiếm 2,15% vốn điều lệ.

Như vậy, sau hai giao dịch này, tỉ lệ sở hữu của nhóm gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung giảm xuống còn khoảng 11,25%.

Trước đó, trong ngày 4/9, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã ký quyết định về việc thông qua chủ trương thực hiện vay vốn từ bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng quản trị với tổng hạn mức vay tối đa không quá 5% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Mục đích vay là bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và không tài sản bảo đảm.

Thời hạn vay tối đa 12 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng vay. Về lãi suất vay, Hội đồng quản trị công ty giao Tổng giám đốc quyết định tại từng thời điểm trên cơ sở lãi suất hiện hành của thị trường trái phiếu doanh nghiệp có kỳ hạn tương đương.

Báo cáo tài chính bán niên soát xét được PNJ công bố mới đây cho thấy, doanh nghiệp kim hoàn này đã thực hiện mua lại xấp xỉ 5.000 tỷ đồng từ ngày 1/7 đến 3/9 khi khách hàng đồng loạt bán lại sản phẩm PNJ sau bê bối liên quan đến Công ty P-Lab (công ty con của PNJ).

Giá trị tổn thất đối với đợt mua lại này là 1.446 tỷ đồng, khoản dự phòng tổn thất phát sinh từ hoạt động thu đổi nhảy vọt từ con số 0 hồi đầu năm lên 2.267 tỷ đồng vào cuối quý II/2026. Áp lực thanh khoản từ vụ việc P-Lab là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới việc PNJ cần vay thêm tiền mặt.

Theo thông tin trước đó, ngày 21/10 tới, PNJ sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường. Nội dung chính của đại hội là điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 của PNJ lần đầu tiên ghi nhận khoản lỗ sau thuế 283 tỷ đồng. Đây là quý lỗ lớn nhất sau 18 năm, kể từ khi doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính.