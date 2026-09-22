Hai con gái Chủ tịch PNJ đã bán xong 25 triệu cổ phiếu

Bà Trần Phương Ngọc Hà, con gái bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ), vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.

Theo công bố, bà Hà đã bán 18 triệu cổ phiếu PNJ, đúng bằng toàn bộ lượng đăng ký trước đó. Giao dịch được thực hiện trong giai đoạn 11/9–18/9 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Sau giao dịch, bà Hà còn nắm 399.999 cổ phiếu PNJ, tương ứng 0,08% vốn điều lệ. Trước khi bán, bà sở hữu gần 18,4 triệu cổ phiếu, tương đương 3,59% vốn.

Cổ phiếu PNJ đóng cửa ở 37.300 đồng/cp trong phiên 11/9 và 36.750 đồng/cp trong phiên 18/9. Tạm tính theo vùng giá này, 18 triệu cổ phiếu bà Hà bán ra có giá trị thị trường khoảng 662–671 tỷ đồng.

Diễn biến cổ phiếu PNJ qua 3 tháng (đến 22/9). (Nguồn: TradingView).

Trước đó, bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT PNJ và cũng là con gái bà Cao Thị Ngọc Dung, đã bán xong 7 triệu cổ phiếu PNJ. Sau giao dịch, bà Thảo còn nắm hơn 11 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,15% vốn điều lệ.

Như vậy, hai con gái Chủ tịch PNJ đã bán xong tổng cộng 25 triệu cổ phiếu. Tính riêng theo vùng giá nêu trên của cổ phiếu PNJ trong giai đoạn bà Hà giao dịch và giá trị giao dịch đã công bố trước đó của bà Thảo, tổng giá trị thị trường của lượng cổ phiếu hai người bán ra ước khoảng trên 900 tỷ đồng.

Theo nội dung đăng ký, các giao dịch nhằm tạo nguồn vốn để bà Cao Thị Ngọc Dung cho PNJ vay bổ sung vốn lưu động.

HĐQT PNJ trước đó đã thông qua chủ trương vay vốn từ bà Dung với tổng hạn mức không vượt quá 5% tổng tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất. Khoản vay dự kiến không có tài sản bảo đảm, thời hạn tối đa 12 tháng, được giải ngân theo nhu cầu của công ty và dùng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

Các giao dịch trên diễn ra sau khi PNJ và gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung đạt thỏa thuận về việc cung cấp khoản vay nhằm bổ sung vốn lưu động và tăng cường nguồn lực tài chính cho công ty.

Trước đó, từ giữa tháng 7, PNJ áp dụng phương án cho phép khách hàng lựa chọn giữa việc chuyển đổi giá trị mua lại sang sản phẩm đang kinh doanh tại hệ thống hoặc nhận tiền theo lộ trình kéo dài 120 ngày.

Gần đây, HĐQT công ty đã thông qua chủ trương rút ngắn thời gian thanh toán so với quy định hiện hành khi mua lại sản phẩm từ khách hàng, trên cơ sở cân đối tình hình tài chính thực tế.