Hai con gái bà Cao Thị Ngọc Dung hoàn tất bán 25 triệu cổ phiếu PNJ

Bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT PNJ. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Báo cáo trên được gửi cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM. Giao dịch được thực hiện trong thời gian từ ngày 11 đến 18-9-2026, theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Sau khi bán 18 triệu cổ phiếu, bà Hà còn 399.999 cổ phiếu, tương đương 0,08% vốn điều lệ PNJ.

Tính theo giá giao dịch trong thời gian thực hiện, số cổ phiếu bán ra có giá trị khoảng 662 tỷ đồng.

Trước đó, bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT PNJ, là chị gái bà Hà, cũng đã hoàn tất bán 7 triệu cổ phiếu PNJ trong ngày 11-9 theo phương thức thỏa thuận. Giao dịch có giá trị khoảng 259 tỷ đồng. Sau giao dịch, bà Thảo còn sở hữu hơn 11 triệu cổ phiếu, tương đương 2,15% vốn điều lệ PNJ.

Như vậy, trong tháng 9, hai con gái bà Cao Thị Ngọc Dung đã hoàn tất bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu PNJ với giá trị giao dịch khoảng hơn 920 tỷ đồng.

Các giao dịch này nằm trong kế hoạch thu xếp nguồn vốn để gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung cho PNJ vay, nhằm bổ sung vốn lưu động và phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chốt phiên giao dịch ngày 22-9, cổ phiếu PNJ giảm 3%, xuống 35.800 đồng/cổ phiếu.

Trong 6 tháng qua, cổ phiếu PNJ giảm gần 52%