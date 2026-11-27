HEV và DHN tăng giá hơn gấp đôi trong chưa đầy một tháng giữa trạng thái thanh khoản thấp

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua tháng giao dịch nhiều áp lực khi nhiều nhóm cổ phiếu liên tục dò đáy dưới sức ép điều chỉnh chung. Dữ liệu thống kê đến hết phiên ngày 26/11/2026 cho thấy chỉ số VN Index dừng tại 1.629,68 điểm, giảm gần 112 điểm, tương ứng mức sụt giảm 6,43% so với thời điểm cuối tháng 10/2026.

Đi ngược diễn biến giảm điểm của chỉ số chính, một số cổ phiếu vốn hóa nhỏ vẫn ghi nhận đà tăng mạnh trong tháng 11. Dẫn đầu về hiệu suất giao dịch từ đầu tháng là cổ phiếu của Công ty cổ phần Sách Đại học Dạy nghề (HEV). Từ vùng giá 6.600 đồng mỗi cổ phiếu vào cuối tháng 10, thị giá HEV tăng liên tiếp trong nửa đầu tháng 11 và có thời điểm chạm mức 17.800 đồng trong phiên ngày 16/11/2026. Sau một số phiên điều chỉnh, cổ phiếu này dừng tại mức 16.400 đồng mỗi cổ phiếu vào ngày 26/11, tương ứng mức tăng 148,5% kể từ đầu tháng.

Trường hợp thứ hai đạt mức tăng giá bằng lần là cổ phiếu của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội (DHN) đang giao dịch trên thị trường UPCoM. Từ vùng giá 18.300 đồng mỗi cổ phiếu cuối tháng 10, thị giá DHN đã tăng lên 38.600 đồng mỗi cổ phiếu tính đến ngày 26/11/2026, tương đương mức tăng gần 111%.

Dù ghi nhận biên độ tăng vượt trội, điểm chung của cả HEV và DHN là mức thanh khoản khá thấp. Trong nhiều phiên giao dịch, khối lượng sang tay của hai cổ phiếu này chỉ đạt vài trăm đơn vị, thậm chí xuất hiện những phiên không phát sinh giao dịch.

Ngoài HEV và DHN, thị trường trong tháng 11 còn ghi nhận nhiều cổ phiếu khác tăng mạnh từ 60% trở lên. Cụ thể, các mã BEL tăng 69%, CAR tăng 68%, LO5 tăng 67%, DWC tăng 65%, LMC tăng 64% và VLA tăng 60%.

SMA dẫn đầu đà tăng trên sàn HoSE, dòng tiền nổi bật tại TAL, HVN và POW

Trên sàn giao dịch HoSE, nhóm cổ phiếu tăng giá mạnh nhất kể từ đầu tháng 11 có biên độ tăng khiêm tốn hơn so với nhóm cổ phiếu thanh khoản thấp trên HNX và UPCoM. Đứng đầu danh sách trên HoSE là cổ phiếu của Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (SMA) với mức tăng 26%, nâng thị giá từ 7.000 đồng lên 8.820 đồng mỗi cổ phiếu.

Xếp liền sau SMA là cổ phiếu của Cao su Thống Nhất (TNC) và Lilama 18 (LM8) với mức tăng lần lượt gần 19% và 18,5%. Cùng góp mặt trong nhóm dẫn đầu trên HoSE, ba cổ phiếu SRC, TPC và TMS ghi nhận mức tăng giá dao động từ 14% đến 17%.

Đáng chú ý, danh sách 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HoSE trong tháng 11 còn có sự hiện diện của Taseco Land (TAL) và Vietnam Airlines (HVN). Đây là hai mã sở hữu thanh khoản nổi bật nhất trong nhóm dẫn đầu, với khối lượng giao dịch bình quân trong 30 ngày gần nhất đạt lần lượt khoảng 400.000 đơn vị và 1,2 triệu đơn vị mỗi phiên.

Nằm ngoài nhóm 10 mã tăng cao nhất trên HoSE, cổ phiếu của PV Power (POW) cũng đi ngược xu hướng điều chỉnh chung khi tăng hơn 8% kể từ đầu tháng 11. Cổ phiếu này thu hút dòng tiền giao dịch ổn định với thanh khoản bình quân đạt khoảng 8,5 triệu đơn vị mỗi phiên trong 30 ngày gần nhất.