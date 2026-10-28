Hai cô gái sở hữu vòng eo 58cm tại Hoa hậu Việt Nam 2026

Thí sinh Bùi Mai Linh sinh năm 2006, đến từ Hải Phòng, cô là sinh viên ngành Quản lí Tài nguyên và Môi trường, Đại học Kinh tế Quốc dân. Mai Linh là một trong bốn thí sinh đến từ Hải Phòng lọt vào vòng Chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

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Nhìn lại hành trình dự thi Hoa Hậu Việt Nam 2026, Mai Linh chia sẻ, đây là một trong những khoảng thời gian đặc biệt nhất trong tuổi trẻ của mình: "Những ngày đầu bước vào nhà chung, tôi có sự háo hức nhưng cũng không tránh khỏi bỡ ngỡ, bởi tôi biết mình phải làm quen với môi trường hoàn toàn mới, với cường độ tập luyện cao và những điều trước đây tôi chưa có nhiều cơ hội trải nghiệm". Sau 2 tháng ở nhà chung, điều thay đổi ở bản thân mà Mai Linh thấy rõ nhất là sự chủ động và khả năng thích nghi.

Các lớp học catwalk, ứng xử, thanh nhạc hay giải phóng hình thể giúp Mai Linh nhận ra rằng sự tự tin được hình thành qua quá trình luyện tập, chấp nhận những góp ý và kiên trì sửa đổi những điểm mình còn hạn chế. Việc tiếp tục được vào vòng chung kết là cơ hội để Mai Linh tiếp tục học hỏi và thể hiện bản thân một cách rõ nét hơn.

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Hiện tại Mai Linh và các thí sinh đang chạy nước rút cho chặng Chung kết. Từ một nữ sinh chưa từng thi sắc đẹp, cô gái Hải Phòng tự tin sải bước trình diễn trên sân khấu đêm chung khảo. Mai Linh sở hữu chiều cao 1m72, số đo hình thể 80-58-91 cm.

Lưu Phương Anh cũng là một trong bốn đại diện Hải Phòng vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô sinh năm 2002, cao 1m71, số đo hình thể 86-58-92 cm. Để có được vòng eo siêu nhỏ, Phương Anh duy trì tập gym, cardio, kết hợp ăn uống đủ chất và nghỉ ngơi điều độ.

Phương Anh là sinh viên khoa Quản lý Kinh doanh và Marketing, Đại học Hàng Hải Việt Nam. Tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026, cô có thêm cơ hội học các kỹ năng trình diễn, giao tiếp và thể hiện quan điểm trước đám đông. Người đẹp cho biết những lớp học tại nhà chung giúp cô dần biết cách thể hiện bản thân khi xuất hiện trước khán giả và truyền thông.

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Bước vào vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Phương Anh đặt mục tiêu cải thiện khả năng trình diễn và cách xử lý câu hỏi ứng xử. Cô mong có thêm cơ hội tham gia các hoạt động cộng đồng. Với người đẹp Hải Phòng, sự cổ vũ của gia đình và khán giả quê hương vừa là trách nhiệm, vừa là động lực để cô tiếp tục nỗ lực ở chặng thi tiếp theo.