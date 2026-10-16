Hai cô gái đi xe Honda SH lạng lách trên đường Mễ Trì bị phạt hơn 23 triệu đồng

Ngày 14/10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết đã xác minh, xử lý 3 trường hợp liên quan đến đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một xe mô tô Honda SH lạng lách, chạy tốc độ cao trên đường Mễ Trì.

Trước đó, sáng 11/10, mạng xã hội xuất hiện video cho thấy một nữ giới điều khiển xe SH màu đen chạy với tốc độ cao, lạng lách trên đường, phía sau chở một người không đội mũ bảo hiểm, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông.

Thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ xe là N.T.V., sinh năm 2005, trú tại Phú Thọ; người điều khiển là N.B.A., sinh năm 2006, trú tại Hà Nội; người ngồi sau là T.P.L., sinh năm 2005, trú tại Ninh Bình.

Theo cơ quan công an, rạng sáng 11/10, N.T.V. cho N.B.A. mượn xe mô tô Honda SH. Thời điểm này, phương tiện gắn biển kiểm soát 29AD-789.99, không đúng với biển số đăng ký thực tế là 14AA-911.59.

N.B.A. sau đó điều khiển xe chở T.P.L. lưu thông theo hướng Mễ Trì - Lê Quang Đạo.

Khi đến khu vực The Garden, người điều khiển bị xác định có hành vi chạy tốc độ cao, lạng lách trên đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.B.A. về hàng loạt hành vi gồm: lạng lách trên đường bộ; điều khiển xe gắn biển số không đúng với đăng ký; không có giấy phép lái xe; không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.

Ngoài ra, chiếc xe còn bị xác định không có gương chiếu hậu bên trái và không có chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Tổng mức phạt đối với N.B.A. là 22,75 triệu đồng.

Nữ tài xế SH lạng lách ở Mễ Trì bị phạt 22,75 triệu đồng

Đối với N.T.V., chủ phương tiện, lực lượng chức năng xử phạt về hành vi gắn biển số không đúng với đăng ký và giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Tổng số tiền phạt đối với chủ xe là 14 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng tịch thu biển số xe vi phạm.

Trong khi đó, T.P.L., người ngồi sau xe, bị phạt 500.000 đồng về hành vi ngồi trên xe mô tô tham gia giao thông nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Như vậy, tổng mức phạt đối với 3 người liên quan vụ việc là 37,25 triệu đồng.