Hai cổ đông lớn cùng bán hàng triệu cổ phiếu ASG

CTCP Tập đoàn ASG (HOSE: ASG) vừa công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan. Theo đó, ông Dương Đức Tính - Chủ tịch HĐQT ASG đã bán toàn bộ số cổ phiếu đăng ký.

Cụ thể ông Dương Đức Tính đã bán 3,29 triệu cổ phiếu ASG trong ngày 29/9/2026, theo phương thức giao dịch thỏa thuận.

Trước giao dịch, ông Tính sở hữu 11,9 triệu cổ phiếu ASG, tương đương 13,11% vốn điều lệ của Tập đoàn ASG. Sau khi hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu do ông nắm giữ giảm còn 8,6 triệu đơn vị, tương ứng 9,48% vốn điều lệ. Theo báo cáo, giá trị giao dịch được ghi nhận 32,9 tỷ đồng, tính theo mệnh giá cổ phiếu.

Đáng chú ý, sau giao dịch tổng số cổ phiếu ASG do ông Dương Đức Tính và người có liên quan nắm giữ là 13 triệu cổ phiếu, tương đương 14,38% vốn điều lệ.

Về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế của ASG đạt 113,5 tỷ đồng hơn gấp đôi mức 52,5 tỷ đồng của kỳ trước (Ảnh: ASG).

Ở một diễn biến khác, ông Nguyễn Minh Tuấn - một cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn ASG cũng vừa giảm sở hữu tại ASG xuống dưới 10%. Trước giao dịch, ông Tuấn sở hữu 12,1 triệu cổ phiếu, tương đương 13,41% vốn điều lệ.

Ngày 22/9/2026, ông Tuấn chuyển nhượng 3,3 triệu cổ phiếu ASG, tương đương 3,7% vốn điều lệ. Sau giao dịch, ông còn sở hữu 8,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 9,71% vốn điều lệ.

Theo báo cáo, lý do thay đổi sở hữu là cơ cấu lại danh mục đầu tư. Số cổ phiếu do người có liên quan của ông Nguyễn Minh Tuấn nắm giữ là 0 cổ phiếu.

Về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn ASG đạt 132 tỷ đồng, tăng mạnh so với 62,8 tỷ đồng cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 113,5 tỷ đồng, hơn gấp đôi mức 52,5 tỷ đồng của kỳ trước.

Về vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 2.237 tỷ đồng, ở chiều ngược lại tổng số nợ phải trả của ASG tăng lên 1.738 tỷ đồng. Đáng chú ý, nợ vay ngân hàng tăng từ 420 tỷ đồng lên 691 tỷ đồng, trong khi dư nợ trái phiếu giảm từ 367 tỷ đồng xuống 297 tỷ đồng.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu tăng 13%, đạt 2.761 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 171,3 tỷ đồng, tăng 17,7%. Như vậy, sau nửa đầu năm ASG đã thực hiện khoảng 77,6% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm, tương ứng 132,9 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG hiện hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ phục vụ hàng hóa hàng không, dịch vụ phục vụ hành khách hàng không, dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách và dịch vụ khai thác kho bãi.

ASG đang triển khai dịch vụ phục vụ hàng hóa hàng không bao gồm dịch vụ kho hàng không kéo dài và các dịch vụ liên quan tại nhà ga hàng hóa với tổng công suất phục vụ khoảng 360 nghìn tấn – 540 nghìn tấn/năm.

Bên cạnh đó, ASG hiện sở hữu và khai thác hệ thống kho bãi với quy mô 285.000 m2 tại Khu Dịch vụ Logistics Nội Bài – Hà Nội, Khu Công nghiệp Yên Phong – Bắc Ninh và Khu Công nghiệp Yên Bình – Thái Nguyên.