Hai chuyến tàu Việt Nam vào top 20 hành trình đẹp nhất thế giới 2026

Biểu diễn âm nhạc dân tộc trên chuyến tàu Kết nối di sản miền Trung - Vietnam Central Heritage Connection, tuyến Huế-Đà Nẵng. (Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN)

Hai chuyến tàu của Việt Nam được độc giả Condé Nast Traveler (Mỹ) bình chọn vào danh sách 20 chuyến tàu đẹp nhất thế giới năm 2026. Trong đó, Vietnam Central Heritage Connection (Kết nối di sản miền Trung), tuyến Huế-Đà Nẵng, xếp thứ 10; The Vietage by Anantara đứng thứ 14, cho thấy sức hấp dẫn của những hành trình đường sắt kết hợp cảnh quan, văn hóa và trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Danh sách The Best Train Trips in the World: 2026 Readers’ Choice Awards thuộc giải thưởng Readers’ Choice Awards lần thứ 39 của Condé Nast Traveler, dựa trên 798.867 lượt bình chọn cho các trải nghiệm du lịch trên toàn cầu.

Theo tạp chí, sức hấp dẫn của những chuyến tàu không chỉ nằm ở việc đưa hành khách từ điểm đến này sang điểm đến khác, mà còn ở cơ hội thưởng ngoạn cảnh quan qua khung cửa sổ, cảm nhận nhịp sống địa phương và tận hưởng khoảng thời gian di chuyển như một phần của kỳ nghỉ.

Xếp thứ 10 trong danh sách là chuyến tàu Vietnam Central Heritage Connection kết nối hai đô thị giàu giá trị di sản của miền Trung là Huế và Đà Nẵng.

Được đưa vào khai thác từ đầu năm 2024, chuyến tàu mất khoảng ba giờ để đi qua những vùng cảnh quan đặc trưng, từ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai đến vịnh Lăng Cô và đèo Hải Vân.

Hành trình mang đến góc nhìn khác về miền Trung, nơi mặt nước mênh mang, đường bờ biển và những dãy núi nối tiếp nhau qua ô cửa tàu. Thay vì chỉ coi đường sắt là phương tiện di chuyển giữa hai điểm đến, du khách có thể dành thời gian ngắm cảnh, nghỉ ngơi và cảm nhận sự thay đổi của không gian trên đường đi.

Condé Nast Traveler cũng chú ý đến mức giá khoảng 11 USD cho một chiều, được giới thiệu là thấp nhất trong danh sách. Trên tàu có các toa yên tĩnh phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi và hai toa cộng đồng tổ chức biểu diễn âm nhạc, múa truyền thống.

Sự kết hợp giữa cảnh quan và hoạt động văn hóa giúp tuyến Huế-Đà Nẵng có thêm sức hút đối với du khách muốn khám phá di sản miền Trung theo cách thư thả. Bản thân Huế và Đà Nẵng đã là những điểm đến nổi tiếng, nhưng hành trình đường sắt tạo thêm một trải nghiệm nối kết hai địa phương, đồng thời mở ra cơ hội thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên trên suốt chặng đường.

Ở vị trí thứ 14, chuyến tàu The Vietage by Anantara đại diện cho hướng phát triển khác: đưa dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp lên đường sắt. Chuyến tàu kết nối Đà Nẵng với Quy Nhơn và Nha Trang dọc duyên hải miền Trung, hướng đến những hành khách muốn kết hợp di chuyển với trải nghiệm ẩm thực và không gian riêng tư.

Trên hành trình Đà Nẵng-Quy Nhơn kéo dài khoảng 6 giờ, du khách được phục vụ bữa ăn ba món lấy cảm hứng từ ẩm thực Việt Nam và Pháp. Với tuyến Quy Nhơn-Nha Trang, trải nghiệm trà chiều giới thiệu các sản vật Việt Nam, trong đó có trứng cá muối, phômai Việt Nam và trà cao cấp.

Theo mô tả của Condé Nast Traveler, toa tàu được thiết kế theo phong cách sang trọng, gồm sáu khoang riêng dành cho tối đa 12 hành khách. Gỗ sáng màu, mây đan, quầy bar đá cẩm thạch cùng những ô cửa sổ lớn tạo nên không gian thư giãn, trong khi cảnh đồng ruộng, vùng ven biển và triền núi miền Trung lần lượt hiện ra bên ngoài.

Sự góp mặt của hai chuyến tàu cho thấy đường sắt Việt Nam có thể tiếp cận nhiều nhóm du khách, từ những người muốn khám phá cảnh quan và văn hóa với chi phí hợp lý đến khách tìm kiếm kỳ nghỉ cao cấp. Đây cũng là gợi ý để các sản phẩm du lịch đường sắt được phát triển theo hướng chú trọng trải nghiệm trên hành trình, thay vì chỉ tập trung vào điểm khởi hành và điểm kết thúc.

Trong bảng xếp hạng năm 2026, Venice Simplon-Orient-Express của châu Âu đứng ở vị trí số 1. Chuyến tàu nổi tiếng này hấp dẫn hành khách bằng phong cảnh vùng nông thôn Pháp, núi non Thụy Sĩ và không gian nghỉ dưỡng mang phong cách cổ điển.

Sự hiện diện của hai đại diện Việt Nam bên cạnh những hành trình nổi tiếng quốc tế góp thêm một góc nhìn về tiềm năng phát triển du lịch đường sắt, đặc biệt tại những vùng có cảnh quan đẹp và chiều sâu văn hóa như miền Trung./.