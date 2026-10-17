Hai chuyến tàu hỏa Việt Nam lọt Top 20 đẹp nhất thế giới năm 2026

Hai đại diện của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng là chuyến tàu kết nối di sản miền Trung Huế - Đà Nẵng đứng thứ 10 và chuyến The Vietage by Anantara xếp thứ 14.

Được đưa vào khai thác từ tháng 3/2024, chuyến tàu kết nối di sản miền Trung Huế - Đà Nẵng mang đến cho du khách cơ hội khám phá cảnh quan thiên nhiên và văn hóa đặc trưng của khu vực. Hành trình kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ, đi qua nhiều thắng cảnh nổi tiếng như hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, vịnh Lăng Cô và đèo Hải Vân.

Chuyến tàu kết nối di sản miền Trung Huế - Đà Nẵng mang đến cho du khách cơ hội khám phá cảnh quan thiên nhiên và văn hóa đặc trưng của khu vực. Ảnh: VGP.

Theo đánh giá của Condé Nast Traveler, đây là lựa chọn phù hợp với những du khách muốn khám phá vẻ đẹp Việt Nam bên cạnh các điểm đến biển đảo nổi tiếng. Ngoài các toa tàu có không gian yên tĩnh phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, hành trình còn bố trí hai toa cộng đồng, nơi tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống, giúp hành khách tìm hiểu thêm về văn hóa bản địa trong suốt chuyến đi.

Đứng ở vị trí thứ 14 là The Vietage by Anantara, dịch vụ toa tàu hạng sang kết nối Đà Nẵng, Quy Nhơn và Nha Trang dọc theo duyên hải miền Trung. Hành trình đưa du khách đi qua những cánh đồng lúa, làng quê và các dãy núi ven biển, kết hợp trải nghiệm ngắm cảnh với dịch vụ nghỉ dưỡng và ẩm thực cao cấp.

Theo Condé Nast Traveler, trên chặng Đà Nẵng - Quy Nhơn kéo dài khoảng 6 giờ đồng hồ, hành khách được phục vụ bữa ăn 3 món kết hợp phong cách ẩm thực Việt Nam và Pháp. Trong khi đó, chặng Quy Nhơn - Nha Trang mang đến trải nghiệm trà chiều với các sản vật địa phương, phô mai Việt Nam và nhiều loại trà cao cấp.

Sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, dịch vụ trên tàu và trải nghiệm ẩm thực là những yếu tố tạo nên nét đặc trưng của The Vietage by Anantara, hướng đến nhóm du khách muốn khám phá miền Trung theo phong cách sang trọng.

Tạp chí Condé Nast Traveler cho biết mặc dù thời gian di chuyển có thể dài hơn so với đường hàng không, tàu hỏa mang đến cho du khách cơ hội thưởng ngoạn cảnh quan thiên nhiên, những cánh đồng, làng mạc và vùng quê dọc hành trình.

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), việc 2 hành trình đường sắt của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng quốc tế góp phần giới thiệu cảnh quan, văn hóa và các sản phẩm du lịch đặc trưng của miền Trung tới du khách nước ngoài, đồng thời cho thấy sự đa dạng của các trải nghiệm du lịch đường sắt tại Việt Nam.

Bên cạnh 2 hành trình tàu hỏa ở Việt Nam, Tạp chí Condé Nast Traveler còn đề xuất các trải nghiệm đường sắt ấn tượng như chuyến tàu cao nhất châu Âu Jungfrau của Thụy Sĩ, chuyến tàu con đường tơ lụa của Trung Á, khám phá Ấn Độ Dương của Australia, Canyon Spirit của Mỹ, khám phá Canada…

Hà Anh