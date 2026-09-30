Hai chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Từ âm nhạc hàn lâm thế giới đến thanh âm Việt Nam

Tại gặp gỡ báo chí sáng 30/9, Ban tổ chức thông tin, Concert "Resonantia" sẽ diễn ra vào 20h ngày 24/10 được xây dựng theo hướng chương trình thính phòng cổ điển, giới thiệu những aria nổi tiếng của thế giới.

Chương trình quy tụ các giọng hát thính phòng là giảng viên Khoa Thanh nhạc, những nghệ sĩ trưởng thành từ Khoa và các học sinh, sinh viên xuất sắc, như: NSƯT Đăng Dương, NSƯT Lan Anh, NSƯT Phương Nga, NSƯT Phương Uyên, Tố Loan, Tuấn Anh, Phúc Tiệp cùng nhiều nghệ sĩ. Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tham gia biểu diễn dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Ban Tổ chức thông tin về Concert "Resonantia" và đêm nhạc “70 năm - Những thanh âm ngân mãi”. Ảnh: BTC

Chương trình gồm 2 phần, dẫn dắt khán giả qua nhiều sắc thái của opera, operetta và musical, với các tác phẩm của Mozart, Verdi, Puccini, Tchaikovsky cùng nhiều nhà soạn nhạc khác. Theo Ban tổ chức, điểm hấp dẫn của concert nằm ở sự chuyển động liên tục về màu sắc và cảm xúc, tạo nên một hành trình âm nhạc đa dạng thay vì chỉ tập trung vào một phong cách.

Trong khi đó, đêm nhạc "70 năm - Những thanh âm ngân mãi" diễn ra ngày 14/11 là cuộc hội tụ của các dòng nhạc thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ Việt Nam.

Đêm nhạc gồm ba phần: Những thanh âm còn mãi, Một miền ký ức và Những thanh âm tiếp nối. Nếu phần đầu đưa khán giả trở về những năm tháng lịch sử qua các ca khúc về quê hương, đất nước, người lính; thì phần hai mở ra những ký ức về người thầy, tình yêu và con người; phần ba hướng tới hiện tại và tương lai với những ca khúc giàu năng lượng, trẻ trung.

Đưa giá trị âm nhạc đến gần công chúng

Theo Phó Trưởng Khoa Thanh nhạc, TS. NSƯT Phương Nga, điểm đặc biệt của hai chương trình là sự gặp gỡ và tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ. Cùng trên một sân khấu, những nghệ sĩ trưởng thành từ mái trường này và các thế hệ sinh viên đang được đào tạo tạo nên một dòng chảy từ quá khứ đến hiện tại và hướng tới tương lai.

Hai chương trình, dù có cách tiếp cận khác nhau, song cùng thể hiện những định hướng đào tạo chủ lực của Khoa trong suốt 70 năm: âm nhạc hàn lâm châu Âu và âm nhạc thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ Việt Nam.

Trưởng Khoa Thanh nhạc, PGS. TS. NSƯT Tân Nhàn cho biết, thông qua hai chương trình, Khoa Thanh nhạc mong muốn thể hiện sự chủ động, nhạy bén và năng lực tổ chức, biểu diễn trong đời sống nghệ thuật đương đại; đồng thời từng bước đưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với công chúng, góp phần định vị và nâng cao thẩm mỹ âm nhạc trong đời sống xã hội.

Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, NSND Bùi Công Duy chia sẻ tại gặp gỡ báo chí sáng 30/9. Ảnh: BTC

Đáng chú ý, đêm nhạc "70 năm - Những thanh âm ngân mãi" có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSND Thanh Lam, Mỹ Linh, Quang Hà, Nguyễn Trần Trung Quân... Sự hội tụ này tạo nên cuộc đối thoại giữa các phong cách âm nhạc, từ thính phòng, dân gian đến nhạc trẻ và đương đại.

Đạo diễn sân khấu Ngọc Châm cho biết thêm, đêm nhạc có thể được xem như một lát cắt thu nhỏ của lịch sử âm nhạc Việt Nam hiện đại trong 70 năm, từ những ca khúc gắn với chiến tranh, sự nghiệp xây dựng đất nước đến những tác phẩm về Hà Nội, quê hương, con người và tình yêu.

“Chúng tôi hướng đến dàn dựng một sân khấu trang trọng mà gần gũi, thể hiện được đủ đầy những sắc màu âm nhạc cũng như sự tiếp nối không ngừng của các thế hệ nghệ sĩ trưởng thành từ Khoa Thanh nhạc”, đạo diễn Ngọc Châm chia sẻ.

Hai chương trình không chỉ là hoạt động nghệ thuật kỷ niệm dấu mốc 70 năm mà còn là dịp nhìn lại hành trình đào tạo, biểu diễn và tiếp nối các thế hệ nghệ sĩ của Khoa Thanh nhạc; qua đó đưa những giá trị của âm nhạc hàn lâm, truyền thống và đương đại đến gần hơn với công chúng.

Concert "Resonantia" và “70 năm - Những thanh âm ngân mãi” diễn ra tại Phòng Hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 77 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.