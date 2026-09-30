Hai chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Các nghệ sĩ nhiều thế hệ tham gia hai chương trình nghệ thuật. (Ảnh: THỌ NAM)

Hai chương trình gồm “Concert Resonantia” diễn ra vào 20 giờ ngày 24/10 và đêm nhạc “70 năm- Những thanh âm ngân mãi” diễn ra vào 20 giờ ngày 14/11. Cả hai chương trình đều được tổ chức tại Phòng hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam 77 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Chương trình được bán vé để đông đảo khán giả có cơ hội thưởng thức.

Chia sẻ về lý do Khoa Thanh nhạc tổ chức 2 chương trình nghệ thuật đặc biệt nhân dịp này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn, Trưởng Khoa Thanh nhạc, Chỉ đạo 2 chương trình, cho biết: Không chỉ là địa chỉ đỏ đào tạo kỹ thuật thanh nhạc, Khoa Thanh nhạc còn là không gian nghệ thuật nơi các thế hệ nghệ sĩ được hun đúc nhân cách nghề nghiệp, tinh thần sáng tạo, luôn tiệm cận với những xu hướng phát triển của nghệ thuật thanh nhạc thế giới, đồng thời có ý thức trách nhiệm đối với văn hóa dân tộc.

Trải qua 70 năm, từ Khoa Thanh nhạc, nhiều giọng ca lớn của nền âm nhạc Việt Nam đã được phát hiện, đào tạo và trưởng thành, trở thành những nghệ sĩ có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống nghệ thuật qua các thời kỳ, cũng như nhiều thế hệ nghệ sĩ tài năng hàng đầu trong các dòng nhạc…

“Chính vì vậy, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Khoa Thanh nhạc đặc biệt tổ chức hai chương trình nghệ thuật, qua đó vừa khẳng định vị thế hàng đầu của Khoa trong lĩnh vực đào tạo thanh nhạc, vừa làm nổi bật những định hướng đào tạo mũi nhọn, mang tính đặc thù của Khoa”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn khẳng định.

Trong đó, “Concert Resonantia” là chương trình thính phòng cổ điển, giới thiệu những tác phẩm aria nổi tiếng của thế giới. Còn đêm nhạc “70 năm – Những thanh âm ngân mãi” bao gồm các tác phẩm thuộc các dòng nhạc thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ Việt Nam, quy tụ những ca khúc đã đi cùng năm tháng, gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nói riêng, đồng thời song hành cùng những dấu mốc của lịch sử đất nước nói chung.

Các nghệ sĩ chia sẻ về hai chương trình. (Ảnh: THỌ NAM)

Hai chương trình, một hướng tới âm nhạc hàn lâm châu Âu, một hướng tới âm nhạc hàn lâm thính phòng cổ điển Việt Nam, thể hiện hai hướng đào tạo chủ lực trong công tác đào tạo của Khoa Thanh nhạc trong suốt chặng đường 70 năm hình thành và phát triển.

Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Phương Nga, Phó Trưởng Khoa Thanh nhạc cũng chia sẻ thêm, cả hai chương trình đều quy tụ những giọng hát hàng đầu của Việt Nam, trong đó có các giảng viên tiêu biểu của Khoa Thanh nhạc, những nghệ sĩ nổi tiếng trưởng thành từ mái trường này, cùng những sinh viên xuất sắc đang được Khoa đào tạo, như các Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương, Lan Anh, Phương Nga, Phương Uyên, các nghệ sĩ Tố Loan, Tuấn Anh, Phúc Tiệp, Mạnh Hoạch, Huyền Trang, Thảo Ly, nhóm Dòng thời gian…

Đặc biệt, ở chương trình “70 năm – Những thanh âm ngân mãi” có sự tham gia của nhiều thế hệ nghệ sĩ như các Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ, Quốc Hưng, Dương Minh Đức, Ngọc Khang, Hà Thủy, Thanh Lam…, các Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương, Việt Hoàn, Phương Nga…, các nghệ sĩ nổi tiếng và được đông đảo khán giả yêu thích như Mỹ Linh, Trọng Tấn, Anh Thơ, Bích Hồng, Khánh Ly, Thu Hà, Phúc Tiệp…

Tổng đạo diễn chương trình là Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn, Giám đốc âm nhạc là nhạc sĩ Lưu Hà An, Đạo diễn sân khấu: Ngọc Châm, Chỉ đạo sản xuất: Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Phương Nga, Chủ nhiệm chương trình: Thạc sĩ Bích Hồng, Đơn vị sản xuất: Vàng son một thuở.