Hai chương trình đặc biệt hé lộ hành trình 70 năm Khoa Thanh nhạc

70 năm Khoa Thanh nhạc: Khi những thế hệ vàng cùng hội ngộ

Ngày 30.9, Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chính thức công bố hai chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Concert Resonantia diễn ra vào 20h ngày 24.10 và đêm nhạc 70 năm - Những thanh âm ngân mãi diễn ra vào 20h ngày 14.11. Cả hai chương trình sẽ được tổ chức tại Phòng Hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 77 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.

Hai chương trình được bán vé để đông đảo khán giả có cơ hội thưởng thức, đồng thời tiếp nối truyền thống những năm trước của Khoa Thanh nhạc trong việc song hành giữa công tác đào tạo và đời sống thị trường âm nhạc, thông qua những chương trình có doanh thu, thu hút khán giả mua vé.

Hai sân khấu, hai sắc màu, một hành trình thanh nhạc

Trong dòng chảy 70 năm xây dựng và phát triển của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Khoa Thanh nhạc giữ vị trí đặc biệt quan trọng, là một trong những đơn vị đào tạo nòng cốt và là cái nôi hàng đầu của nền thanh nhạc chuyên nghiệp Việt Nam.

Theo PGS.TS. NSƯT Tân Nhàn, Trưởng Khoa Thanh nhạc, Chỉ đạo hai chương trình, Khoa không chỉ là địa chỉ đào tạo kỹ thuật thanh nhạc mà còn là không gian nghệ thuật nơi các thế hệ nghệ sĩ được hun đúc nhân cách nghề nghiệp, tinh thần sáng tạo, luôn tiệm cận với những xu hướng phát triển của nghệ thuật thanh nhạc thế giới, đồng thời có ý thức trách nhiệm đối với văn hóa dân tộc.

Trải qua 70 năm, Khoa Thanh nhạc đã phát hiện, đào tạo và góp phần tạo nên nhiều giọng ca lớn của nền âm nhạc Việt Nam. Trong số đó có PGS.TS.NGND Lô Thanh, NSND Trung Kiên, NSND Trần Hiếu, NSND Quang Thọ, NSND Lê Dung…

Bên cạnh việc đào tạo nghệ sĩ, Khoa còn cung cấp cho nền âm nhạc Việt Nam nhiều thế hệ nghệ sĩ tài năng và những giảng viên âm nhạc cho các cơ sở đào tạo thanh nhạc lớn của đất nước.

Theo PGS.TS. NSƯT Tân Nhàn, việc tổ chức hai chương trình nhân dịp kỷ niệm 70 năm Học viện nhằm khẳng định vị thế của Khoa trong lĩnh vực đào tạo thanh nhạc, đồng thời làm nổi bật những định hướng đào tạo mũi nhọn, mang tính đặc thù.

Những giọng ca hội tụ, một hành trình tiếp nối

Nếu Concert Resonantia là chương trình thính phòng cổ điển, giới thiệu những aria nổi tiếng của thế giới, thì 70 năm - Những thanh âm ngân mãi bao gồm các tác phẩm thuộc các dòng nhạc thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ Việt Nam.

Những ca khúc được lựa chọn gắn với lịch sử hình thành và phát triển của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đồng thời song hành với những dấu mốc của lịch sử đất nước.

Hai chương trình vì thế hướng tới hai không gian âm nhạc khác nhau: một bên là âm nhạc hàn lâm châu Âu, một bên là âm nhạc hàn lâm thính phòng cổ điển Việt Nam. Đây cũng là hai hướng đào tạo chủ lực trong công tác đào tạo của Khoa suốt 70 năm hình thành và phát triển.

Thông qua hai chương trình, Khoa Thanh nhạc đồng thời cho thấy năng lực tổ chức, biểu diễn và sự chủ động trong bối cảnh đời sống nghệ thuật đương đại; từng bước đưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với công chúng, góp phần định vị và nâng cao thẩm mỹ âm nhạc trong đời sống xã hội.

TS.NSƯT Phương Nga, Phó Trưởng Khoa Thanh nhạc cho biết cả hai chương trình quy tụ những giọng hát hàng đầu Việt Nam, trong đó có các giảng viên tiêu biểu của Khoa, những nghệ sĩ nổi tiếng trưởng thành từ mái trường này cùng những sinh viên xuất sắc đang được đào tạo.

Trên cùng một sân khấu, các thế hệ nghệ sĩ sẽ có sự gặp gỡ và tiếp nối, từ quá khứ đến hiện tại và hướng tới tương lai.

Chương trình Resonantia diễn ra lúc 20h ngày 24.10, tại Phòng Hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Chương trình quy tụ những tác phẩm thính phòng kinh điển của thế giới, được trình bày bởi những giọng hát thính phòng hàng đầu Việt Nam; các giảng viên Khoa Thanh nhạc; những nghệ sĩ xuất thân từ Khoa; các học sinh, sinh viên xuất sắc và những giảng viên trẻ được đào tạo thính phòng ở nước ngoài trở về Khoa công tác và cống hiến.

Các nghệ sĩ tham gia gồm NSƯT Đăng Dương, NSƯT Lan Anh, NSƯT Phương Nga, NSƯT Phương Uyên, Tố Loan, Tuấn Anh, Phúc Tiệp, Bảo Yến, Khắc Hoà, Hương Diệp, Mạnh Hoạch, Trường Linh, Huyền Trang, Nguyễn Thảo Ly, Nguyệt Quỳnh và Nhóm Dòng thời gian, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Chương trình gồm hai phần, được xây dựng như một hành trình âm nhạc với những trích đoạn opera và operetta nổi tiếng.

Nếu Resonantia hướng tới những tác phẩm kinh điển của thế giới thì 70 năm - Những thanh âm ngân mãi lại trở về với những thanh âm gắn bó với hành trình 70 năm của Khoa Thanh nhạc và Học viện.

Đây cũng là sự nối tiếp chuỗi chương trình thường niên Khoa Thanh nhạc thực hiện những năm gần đây vào tháng 11 - tháng tri ân, tôn vinh những người làm công tác giáo dục và dạy học, tận tâm với sự nghiệp trồng người.

Chương trình quy tụ các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam thuộc các dòng nhạc thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ, cùng những giảng viên tiêu biểu, nghệ sĩ trưởng thành từ Học viện và sinh viên xuất sắc của Khoa, như: NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, NSND Dương Minh Đức, NSND Ngọc Khang, NSND Hà Thuỷ, NSND Thanh Lam, NSƯT Kim Phúc, NSƯT Diệu Linh, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Tân Nhàn, NSƯT Phương Nga, Mỹ Linh, Trọng Tấn, Anh Thơ, Bích Hồng, Đào Nguyên Vũ, Lê Anh Dũng, Phúc Tiệp, Khánh Ly, Thu Hà, Thu Hằng, Hương Ly, Quang Hà, Thăng Long và Nguyễn Trần Trung Quân.

Ban Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Ban Chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc chụp ảnh lưu niệm

Tổng đạo diễn là PGS.TS.NSƯT Nguyễn Thị Tân Nhàn; Giám đốc âm nhạc Lưu Hà An; Đạo diễn sân khấu Ngọc Châm; Chỉ đạo sản xuất TS.NSƯT Nguyễn Thị Phương Nga; Chủ nhiệm chương trình ThS. Nguyễn Thị Bích Hồng. Đơn vị sản xuất: Vàng son một thuở.

Chương trình gồm ba phần, được xây dựng như một hành trình xuyên suốt 70 năm đào tạo, sáng tạo và cống hiến của Khoa Thanh nhạc.

Dòng chảy âm nhạc ấy song hành với những dấu mốc quan trọng của lịch sử đất nước; trong đó, âm nhạc được nhìn nhận không chỉ như những tác phẩm độc lập mà còn là những “thanh âm ký ức” lưu giữ lịch sử, con người, quê hương, Hà Nội và khát vọng của nhiều thế hệ Việt Nam.

Theo đạo diễn sân khấu Ngọc Châm, chương trình có thể được xem như một lát cắt thu nhỏ của lịch sử âm nhạc Việt Nam hiện đại trong 70 năm, từ những ca khúc gắn với chiến tranh và sự nghiệp xây dựng đất nước đến những tác phẩm về Hà Nội, quê hương, con người, tình yêu; từ những giá trị âm nhạc được vun đắp trong truyền thống đến những tìm tòi và biểu đạt của thế hệ hôm nay.

Một sân khấu, ba thế hệ và câu chuyện của những “thanh âm ký ức”

Điểm chung của hai chương trình là sự hiện diện của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Từ những tên tuổi đã ghi dấu trong lịch sử Khoa Thanh nhạc đến những nghệ sĩ đang giảng dạy, biểu diễn và những sinh viên đang được đào tạo, tất cả cùng hiện diện trên sân khấu kỷ niệm 70 năm.

NSND Ngọc Khang chia sẻ, dấu mốc 70 năm khiến nhiều kỷ niệm về mái trường - nơi đã chắp cánh cho các nghệ sĩ bay lên, tỏa sáng phục vụ đất nước và nhân dân ùa về. Ông bày tỏ sự háo hức khi được hát cùng NSND Quang Thọ và NSND Dương Minh Đức trong một bài hát kinh điển.

Trong khi đó, ca sĩ Lê Anh Dũng cho biết các nghệ sĩ thuộc thế hệ của anh may mắn được là một phần trong hành trình 70 năm của Học viện.

Từ những ngày còn nhiều khó khăn, trải qua thời kỳ bao cấp đến những thành quả của Học viện hiện nay, anh nhìn nhận đây là nơi đã chắp cánh cho các nghệ sĩ có được chỗ đứng trong nghề.

Vì thế, việc tham gia hai chương trình cũng là dịp để các nghệ sĩ tri ân Khoa và Trường, tri ân những thế hệ thầy cô đã đóng góp cho sự phát triển của Khoa Thanh nhạc và Học viện.

Hai chương trình, với hai màu sắc âm nhạc, cùng hướng về một hành trình 70 năm. Đó là hành trình của đào tạo, sáng tạo và cống hiến; của sự tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ và cũng là hành trình mà Khoa Thanh nhạc khẳng định hướng đào tạo chuyên nghiệp theo hướng hiện đại, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.