Hai Chủ tịch ngân hàng Big4: Cùng tốt nghiệp trường được ví như "Harvard Việt Nam"

Trường Đại học Ngoại thương (FTU) từ lâu được biết đến là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu cả nước trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và tài chính. Không chỉ nổi bật bởi chất lượng đầu vào và thế mạnh đào tạo kinh tế đối ngoại, ngôi trường này còn được cộng đồng mạng ưu ái gọi bằng cái tên "Harvard Việt Nam".

Trường Đại học Ngoại thương.

Đáng chú ý, mạng lưới cựu sinh viên của FTU có nhiều gương mặt đang đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong lĩnh vực kinh tế, doanh nghiệp và quản lý nhà nước. Trong đó, có hai cựu sinh viên hiện đứng đầu hai ngân hàng lớn thuộc nhóm Big 4 Việt Nam là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).

Hai nhân vật này là ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Vietcombank và ông Tô Huy Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank. Cả hai đều từng theo học tại Đại học Ngoại thương, song có con đường phát triển sự nghiệp khác nhau trước khi đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tại những ngân hàng có quy mô hàng đầu hệ thống.

Hai cựu sinh viên Ngoại thương giữ vị trí lãnh đạo tại Vietcombank và Agribank

Cựu sinh viên Đại học Ngoại thương đầu tiên là ông Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1974, hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT Vietcombank.

Ông Tùng tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và Đại học Sư phạm Ngoại ngữ. Bên cạnh đó, ông còn sở hữu bằng Thạc sĩ Kinh tế của Đại học Tổng hợp Paris Dauphine/ESCP (Pháp).

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Vietcombank. Ảnh: VnEconomy

Năm 1997, ông bắt đầu làm việc tại Vietcombank với vị trí cán bộ Phòng Tín dụng quốc tế tại Hội sở chính. Từ đây, ông gắn bó với ngân hàng và trải qua gần 30 năm công tác, đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau trong hệ thống.

Sau gần 4 năm làm việc, ông được giao nhiệm vụ Thư ký Ban điều hành và Thư ký HĐQT. Đến cuối năm 2004, ông được bổ nhiệm làm Phó Chánh văn phòng kiêm Thư ký HĐQT. Đầu năm 2008, ông tiếp tục được giao giữ chức Chánh văn phòng Vietcombank.

Năm 2013, ông Tùng chuyển sang công tác tại Chi nhánh Sở Giao dịch với cương vị Phó Giám đốc. Sau đó, ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí quyền Giám đốc, Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Tây Hồ, Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp tại Trụ sở chính và Giám đốc Khối Bán buôn kiêm Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp.

Tháng 4/2019, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Vietcombank. Đầu năm 2024, ông chính thức đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc ngân hàng.

Đến ngày 26/7/2024, ông Nguyễn Thanh Tùng được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Vietcombank nhiệm kỳ 2023-2028, đồng thời thôi giữ chức Tổng Giám đốc.

Cựu sinh viên thứ hai của Đại học Ngoại thương hiện đứng đầu một ngân hàng thuộc nhóm Big 4 là ông Tô Huy Vũ, sinh năm 1980. Ông hiện giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank.

Ông Tô Huy Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank.

Ông Vũ là cựu sinh viên khóa 37 Đại học Ngoại thương, có trình độ Cử nhân của trường. Sau khi tốt nghiệp, ông tiếp tục con đường học tập tại Pháp và lần lượt nhận bằng Thạc sĩ Quản trị doanh nghiệp, Thạc sĩ Quản lý và Tiến sĩ Kinh tế.

Khác với ông Nguyễn Thanh Tùng trưởng thành qua nhiều vị trí công tác trong cùng một ngân hàng, sự nghiệp của ông Tô Huy Vũ chủ yếu gắn với công tác quản lý, nghiên cứu và hoạch định chính sách tiền tệ tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Tháng 5/2015, ông được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ thuộc NHNN. Hơn 2 năm sau, vào tháng 8/2017, ông được điều động và bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế của cơ quan này.

Ngày 3/4/2025, ông Tô Huy Vũ chính thức được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank. Cùng thời điểm, ông được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy ngân hàng nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước khi ông Vũ được bổ nhiệm, ông Trần Văn Dũng, Thành viên Hội đồng thành viên, được giao phụ trách hoạt động của Hội đồng thành viên Agribank từ ngày 10/12/2024. Việc phân công này diễn ra sau khi ông Phạm Đức Ấn được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Vietcombank duy trì lợi nhuận lớn, Agribank giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế

Không chỉ có điểm chung là từng theo học tại Đại học Ngoại thương, hai cựu sinh viên Nguyễn Thanh Tùng và Tô Huy Vũ hiện còn đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tại hai ngân hàng thương mại nhà nước có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Trong đó, Vietcombank tiếp tục duy trì vị thế là một trong những ngân hàng có hiệu quả kinh doanh hàng đầu hệ thống. Theo báo cáo tài chính quý III/2026, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt gần 73.000 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng 37,2% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đạt 40.440 tỷ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong quý III, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 11.218 tỷ đồng, giảm 35,6% so với quý liền trước và gần như đi ngang so với cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, Agribank là một trong bốn ngân hàng thương mại nhà nước lớn nhất Việt Nam, có vai trò quan trọng trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn.

Với mạng lưới hoạt động rộng khắp cả nước, Agribank hiện là một trong những tổ chức tín dụng có quy mô tổng tài sản và dư nợ cho vay lớn nhất hệ thống. Ngân hàng giữ vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu vốn của người dân, doanh nghiệp, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Việc hai cựu sinh viên Đại học Ngoại thương cùng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tại Vietcombank và Agribank cũng cho thấy dấu ấn của mạng lưới cựu sinh viên nhà trường trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng Việt Nam.