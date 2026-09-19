Hai chữ 'cùng nhau' từ Đền Hùng

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Bảy mươi hai năm trước, tại Đền Hùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Hôm nay, khi Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” được khánh thành trên Đất Tổ, lời Người lại vang lên như một lời nhắc nhở về cội nguồn, về sức mạnh đoàn kết và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam đối với tương lai đất nước.

Ngày 19/9/1954, tại Đền Giếng, một di tích trong quần thể di tích lịch sử văn hóa Đền Hùng, Bác Hồ đã có buổi nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn 308 (Đại đoàn quân Tiên phong) trên đường về tiếp quản Thủ đô. Bác căn dặn: “Ngày xưa, các vua Hùng đã có công dựng nước, ngày nay Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Ảnh: Đinh Đăng Định - TTXVN

Ngày 19/9/1954, trước khi Đại đoàn Quân Tiên Phong về tiếp quản Thủ đô, Bác Hồ gặp cán bộ, chiến sĩ tại Đền Giếng. Trong một câu nói ngắn gọn, Người đã nối công lao dựng nước của tiền nhân với trách nhiệm giữ nước của các thế hệ tiếp nối.

Và có lẽ, điều đáng suy ngẫm sâu hơn chính là hai chữ “cùng nhau”.

Ngày 19/9/1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên phong tại Đền Hùng trước ngày về tiếp quản Thủ đô. Ảnh: TTXVN

Đền Hùng là nơi người Việt tìm về cội nguồn chung, nơi hai tiếng đồng bào mang ý nghĩa đặc biệt. Bởi vậy, lời Bác cũng nhắc đến một sức mạnh đã đi suốt lịch sử dân tộc: dựng nước và giữ nước là sự nghiệp chung, được tạo nên bởi sự đồng lòng của mọi người Việt Nam.

“Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh · Đền Hùng · ngày 19/9/1954

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Sáng 19/9/2026, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (Phú Thọ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng (19/9/1954 - 19/9/2026) và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công an tổ chức. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trong mạch nguồn ấy, Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” không chỉ gợi nhớ một sự kiện lịch sử. Hình tượng Bác giữa Đất Tổ còn nối quá khứ với hiện tại, để mỗi người khi trở về nơi cội nguồn thêm ý thức về phần trách nhiệm của mình đối với đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng (19/9/1954 - 19/9/2026) và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Bởi “giữ lấy nước” hôm nay mang một nội hàm rộng lớn. Đó là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, nhưng cũng là làm cho đất nước ngày càng mạnh hơn bằng thực lực kinh tế, khoa học - công nghệ, văn hóa và sức sáng tạo của con người. Dựng nước mạnh hơn cũng chính là để giữ nước vững bền hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng (19/9/1954 - 19/9/2026) và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Và công việc ấy không chỉ thuộc về những điều lớn lao. Một cán bộ tận tâm với dân, một người lao động làm tốt công việc, một nhà khoa học tạo ra tri thức mới, một người trẻ nỗ lực học tập và làm chủ công nghệ… đều đang góp phần tạo nên sức mạnh quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại Lễ khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Sau 72 năm, hai chữ “cùng nhau” vì thế vẫn vẹn nguyên ý nghĩa: cùng chung cội nguồn, cùng gánh vác trách nhiệm, cùng dựng xây tương lai.

Từ Đền Hùng, lời Bác nhắc mỗi thế hệ một điều giản dị mà sâu sắc: trân trọng cơ nghiệp cha ông không chỉ bằng ký ức và lòng biết ơn, mà bằng trách nhiệm làm cho đất nước mạnh hơn, Nhân dân có cuộc sống tốt đẹp hơn và trao lại cho mai sau một Việt Nam ngày càng giàu đẹp.

Bài viết: HIỀN LƯƠNG

Ảnh: THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

BÁO THỂ THAO VÀ VĂN HÓA