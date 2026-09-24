Hai chiến sĩ CSGT Hải Phòng kịp thời ứng cứu cụ ông ngất xỉu giữa đường

Công an TP Hải Phòng thông tin, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, hai cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 5, Phòng CSGT đã kịp thời phát hiện, sơ cứu và đưa một cụ ông bị ngất xỉu giữa đường về nhà an toàn.

Sự việc xảy ra vào sáng 23/9/2026, khi hai chiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu và Bùi Đình Úy đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Vũ Công Đán (thuộc địa bàn phường Tứ Minh, TP Hải Phòng) phát hiện ông Nguyễn Văn Lư (SN 1949, trú tại tổ dân phố Kim Xá, phường Tứ Minh) ngất xỉu, trên đường.

Ông Nguyễn Văn Lư ngất xỉu giữa đường được lực lượng CSGT kịp thời sơ cứu, đưa về nhà an toàn - Ảnh: CAHP

Ngay sau khi phát hiện sự việc, hai chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận, thực hiện các biện pháp sơ cứu ban đầu, ổn định sức khỏe cho ông Lư.

Khi sức khỏe ông Lư dần hồi phục, lực lượng CSGT hỗ trợ đưa cụ ông về nhà an toàn, bàn giao cho gia đình chăm sóc.

Đại diện gia đình ông Nguyễn Văn Lư bày tỏ cảm ơn hai chiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu, Bùi Đình Úy cùng tập thể Đội CSGT đường bộ số 5 đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong lúc gặp sự cố.