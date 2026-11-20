Khoảng 20h ngày 19/11, tại Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, bệnh nhân Lê Xuân Tài (SN 1944, trú tại xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa) nhập viện trong tình trạng nguy kịch do biến chứng của bệnh ung thư đại tràng và ung thư thực quản. Để duy trì sự sống và tiến hành các biện pháp cấp cứu kịp thời, bệnh nhân cần được truyền bổ sung một lượng máu khẩn cấp, trong khi nguồn máu dự trữ của bệnh viện thời điểm đó gặp nhiều khó khăn.

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin kêu gọi hỗ trợ máu khẩn cấp, Đại úy Nguyễn Quốc Huy và Hạ sĩ Trịnh Văn Tĩnh – cán bộ Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu Ngân hàng Nhà nước khu vực 7 (Đội 5), thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động - Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập tức báo cáo chỉ huy đơn vị và khẩn trương di chuyển đến bệnh viện.

Đại úy Nguyễn Quốc Huy và Hạ sĩ Trịnh Văn Tĩnh hiến máu cứu người.

Sau khi thực hiện các quy trình thăm khám, xét nghiệm sàng lọc và xác định đủ điều kiện, hai đồng chí Nguyễn Quốc Huy và Trịnh Văn Tĩnh đã trực tiếp hiến máu để truyền cho bệnh nhân. Nhờ có nguồn máu tiếp ứng kịp thời, các y bác sĩ đã thuận lợi tiến hành cấp cứu, giúp cụ Lê Xuân Tài bước đầu qua cơn nguy kịch và tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực.

Xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của hai cán bộ Công an, đại diện gia đình bệnh nhân Lê Xuân Tài đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động nói chung và cá nhân Đại úy Nguyễn Quốc Huy, Hạ sĩ Trịnh Văn Tĩnh nói riêng.

Hành động kịp thời, đầy trách nhiệm và giàu lòng nhân ái của hai cán bộ Đội 5, Phòng Cảnh sát cơ động không chỉ giành lại sự sống cho người bệnh trong thời khắc sinh tử mà còn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.