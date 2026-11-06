Hai chiến sĩ Công an Sơn La hiến máu cứu sản phụ mất máu nặng

Khoảng 17h23' cùng ngày, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Sông Mã – Sốp Cộp nhận được thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Sông Mã về trường hợp bệnh nhân L.T.T (SN 2001, trú tại xã Mường Chanh, tỉnh Sơn La) đang điều trị tại Khoa Sản, bị mất máu nặng sau sinh, cần truyền máu nhóm O khẩn cấp.

Hai cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Sông Mã – Sốp Cộp thực hiện hiến máu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Sông Mã.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Chỉ huy Đội đã báo cáo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, khẩn trương rà soát cán bộ, chiến sĩ có nhóm máu phù hợp. Với tinh thần sẵn sàng vì nhân dân phục vụ, hai Binh nhất Lò Văn Hiệp và Nguyễn Lê Hoàng Anh đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện, hiến 2 đơn vị máu, kịp thời phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân.

Hành động kịp thời, trách nhiệm của hai chiến sĩ là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần nhân ái, sẻ chia và phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân. Đây cũng là việc làm thiết thực cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba Nhất”, đặc biệt là tiêu chí “Gần dân nhất”, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an bản lĩnh, nhân văn, trách nhiệm, luôn sẵn sàng giúp đỡ nhân dân trong mọi hoàn cảnh.