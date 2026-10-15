Hai chiến sĩ công an kịp thời hiến máu cứu sống cụ bà 88 tuổi

Ngày 15/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, hai cán bộ thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh đã chủ động hiến máu kịp thời, giúp một bệnh nhân cao tuổi vượt qua cơn nguy kịch.

Hai cán bộ Hơ Văn Chứ và Lò Văn Thành hiến máu để y bác sĩ tiến hành cấp cứu.

Trước đó, tối 13/10/2026, cụ bà Nguyễn Thị Dần (SN 1938) nhập viện tại Khoa Huyết học lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng huyết áp tăng cao, giảm tiểu cầu nặng và xuất huyết toàn thân. Đối mặt với ranh giới sinh tử, bệnh nhân mang nhóm máu O cần được truyền máu khẩn cấp để duy trì sự sống.

Ngay khi nhận được thông tin kêu gọi hỗ trợ, hai đồng chí Hơ Văn Chứ và Lò Văn Thành (cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa) đã không ngần ngại gác lại công việc, lập tức có mặt tại bệnh viện. Sau khi làm các thủ tục xét nghiệm sàng lọc và đạt điều kiện chỉ định, hai anh đã trực tiếp hiến máu để y bác sĩ tiến hành cấp cứu.

Cụ bà Nguyễn Thị Dần đã qua cơn nguy kịch và đang được chăm sóc điều trị tích cực.

Nhờ lượng máu tiếp ứng kịp thời, cụ Dần đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất, chỉ số sinh tồn dần ổn định và hiện đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực.

Hành động cao đẹp, sẵn sàng sẻ chia giọt máu đào trong đêm tối của hai chiến sĩ Hơ Văn Chứ và Lò Văn Thành không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái sâu sắc mà còn góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".