Hai chị em võ sĩ cùng đoạt huy chương vàng

Môn karate tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay quy tụ nhiều võ sĩ hàng đầu cả nước. Trong ngày thi đấu các nội dung đối kháng cá nhân nữ, Đội tuyển Karate Quân đội để lại dấu ấn khi hai chị em ruột Nguyễn Thị Diệu Ly và Nguyễn Thị Ngoan lần lượt bước lên bục cao nhất ở hai hạng cân.

Hai chị em ruột Nguyễn Thị Ngoan (trái) và Nguyễn Thị Diệu Ly rạng rỡ cùng những tấm huy chương vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Với Thiếu úy QNCN Nguyễn Thị Diệu Ly, tấm HCV hạng 61kg nữ đánh dấu bước tiến của nữ võ sĩ sau thành tích giành huy chương đồng tại Đại hội Thể thao châu Á (Asian Games). Trong khi người em lần đầu vô địch cá nhân tại Đại hội Thể thao toàn quốc, người chị Nguyễn Thị Ngoan bước vào trận chung kết hạng trên 68kg nữ với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.

Hai chị em hiện công tác, tập luyện tại Trung tâm Thể dục thể thao Quân đội (Cục Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu). Là những võ sĩ chủ lực của đội tuyển karate Quân đội, cả hai đều quen với áp lực thành tích. Riêng với Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Ngoan, trước khi nghĩ đến việc bảo vệ tấm HCV, đồng chí phải trải qua một thời gian dài tập luyện để có thể trở lại thảm đấu.

Khi đang tập trung chuẩn bị cho giải đấu quốc tế, Nguyễn Thị Ngoan bị đứt dây chằng, phải phẫu thuật. Chấn thương buộc nữ võ sĩ dày dạn kinh nghiệm phải tạm ngừng thi đấu, dành 10 tháng để điều trị và tập phục hồi chức năng. Trong lúc đồng đội vẫn hằng ngày tập luyện trên thảm đấu, Nguyễn Thị Ngoan phải tập lại từ những bước đi đầu tiên. Với một vận động viên đã nhiều năm thi đấu đỉnh cao, đó là thử thách cả về thể chất lẫn tinh thần.

Khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng của hai chị em cùng đồng đội. Ảnh: Ban tổ chức

Theo Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Ngoan, tính kỷ luật được rèn luyện trong môi trường quân ngũ đã giúp đồng chí kiên trì theo đuổi phác đồ điều trị. Qua từng buổi tập vật lý trị liệu, nữ võ sĩ từng bước hồi phục để trở lại tập luyện cùng đồng đội. “Ngay cả trong những ngày đau nhất, tôi vẫn tự nhủ mình là người lính, không được lùi bước. Khi đứng trên bục cao nhất, mọi nỗi đau, nước mắt và mồ hôi đều hóa thành niềm vui vỡ òa, minh chứng cho việc không bao giờ bỏ cuộc sẽ được đền đáp xứng đáng”, đồng chí Nguyễn Thị Ngoan chia sẻ.

Với Thiếu úy QNCN Nguyễn Thị Diệu Ly, người chị cũng là người dìu dắt mình từ những ngày đầu theo nghiệp võ. Làm quen với karate từ năm 12 tuổi, Diệu Ly từng gặp khó khăn khi thích nghi với cường độ tập luyện của thể thao thành tích cao. Được chị gái động viên, các huấn luyện viên ở Trung tâm Thể dục thể thao Quân đội tận tình chỉ bảo, Diệu Ly từng bước khắc phục điểm yếu, nâng cao thể lực, hoàn thiện kỹ thuật, chiến thuật, trở thành một trong những võ sĩ chủ lực của đội tuyển.

Cùng khoác áo lính, tập luyện trong một đơn vị, hai chị em có điều kiện gần gũi, chia sẻ với nhau từ chuyện tập luyện đến thi đấu. Qua những đợt tập huấn xa nhà dài ngày, những lần phải ép cân trước giải hay quãng thời gian điều trị chấn thương, mỗi người đều hiểu những khó khăn mà mình đang trải qua. Sự bền bỉ của Nguyễn Thị Ngoan là động lực để Diệu Ly tiếp tục phấn đấu. Đến kỳ đại hội lần này, chính người em lại tiếp thêm sức mạnh cho chị trước trận đấu quyết định.

Cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên Đội tuyển Karate Quân đội.

Ngay trước khi bước vào trận chung kết hạng trên 68kg nữ, Nguyễn Thị Ngoan chứng kiến em gái giành chiến thắng ở hạng 61kg nữ. Mang theo niềm vui ấy lên thảm đấu, người chị bảo vệ thành công ngôi vô địch. Nguyễn Thị Ngoan cho biết, trong những năm thi đấu, khoảnh khắc hạnh phúc nhất với đồng chí là khi hai chị em cùng giành HCV cho thể thao Quân đội, cùng hát Quốc ca trên bục cao nhất tại đại hội.

Từ hai hạng cân cá nhân, Nguyễn Thị Ngoan và Nguyễn Thị Diệu Ly tiếp tục sát cánh trong đội hình Quân đội ở nội dung kumite (đối kháng) đồng đội nữ nhóm 2. Hai chị em cùng Bùi Thị Thảo và Lương Thị Hà Phương giành thêm một HCV cho đội tuyển.

Đại hội năm nay, Đội tuyển Karate Quân đội xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương với 3 HCV, 1 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Trong cả 3 tấm HCV của đội tuyển đều có sự đóng góp của hai chị em Nguyễn Thị Ngoan và Nguyễn Thị Diệu Ly.