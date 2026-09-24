Hai chị em vận chuyển trái phép 519 triệu USD và buôn lậu 904 tỷ đồng lĩnh 40 năm tù

Sau hai ngày xét xử sơ thẩm vụ án “Buôn lậu”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, chiều muộn 24/9, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với các bị cáo.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thế Mạnh (SN 1982, ở xã Hoài Đức, Hà Nội) 14 năm 6 tháng tù về tội “Buôn lậu”, 5 năm 6 tháng tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và 4 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt là 24 năm tù.

Bị cáo Trần Thị Nga (chị ruột Mạnh, SN 1977, ở Hoài Đức, Hà Nội) bị tuyên phạt 13 năm tù về tội “Buôn lậu” và 3 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt là 16 năm tù.

Bị cáo Mạnh (hàng trên) và đồng phạm tại phiên tòa.

Liên quan đến vụ án, 10 bị cáo khác tùy theo mức độ phạm tội mà bị tuyên phạt từ 18 tháng tù treo đến 12 năm tù về tội “Buôn lậu” hoặc tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2021-2023, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Hà Nội, Trần Thế Mạnh cùng chị ruột là Trần Thị Nga và đồng phạm đã thực hiện hàng loạt hành vi phạm tội.

Từ năm 2018-2023, Mạnh đứng tên thành lập hoặc nhờ người thân đứng tên 7 công ty. Sau khi thành lập công ty, những người được Mạnh nhờ đứng tên đã giao lại chữ ký, con dấu công ty cho Mạnh quản lý.

Chị em Nga và Mạnh đã sử dụng các pháp nhân trên làm thủ tục nhập khẩu đồ gia dụng, đồ dùng trong gia đình và thiết bị điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam. Hai bị cáo này còn thực hiện dịch vụ nhập khẩu, thông quan, vận chuyển hàng hóa cho các chủ hàng phía Trung Quốc về Việt Nam để kinh doanh.

Từ tháng 5/2021-5/2023, Nga đã làm giả 376 giấy tờ “Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu” của Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Lạng Sơn và “Đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu”, “Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt/không đạt yêu cầu nhập khẩu” của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, Bộ Y tế.

Hành vi làm giả các giấy tờ để hợp thức hồ sơ buôn lậu 250 lô hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Chi Ma, Hữu Nghị, Lạng Sơn với tổng giá trị hơn 4 triệu USD (tương đương hơn 97 tỷ đồng). Tổng giá trị hàng hóa buôn lậu của bị cáo Trần Thị Nga và bị cáo Trần Thế Mạnh là hơn 904 tỷ đồng.

Đối với hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ, bản án xác định, từ tháng 11/2021-5/2023, Mạnh đã chủ mưu, chỉ đạo bị cáo Trần Thúy Hằng (ở Hà Nội) làm giả 3.270 hợp đồng/phụ lục hợp đồng ngoại thương với các công ty ở Trung Quốc để hoàn thiện các bộ hồ sơ vận chuyển trái phép hơn 519 triệu USD (tương đương hơn 12.138 tỷ đồng) sang Trung Quốc…