Hai chị em sinh đôi Trung Quốc đoàn tụ sau 20 năm nhờ video ngắn

Gần đây, cô gái họ Luo (20 tuổi), hiện sống tại Thâm Quyến, đã đăng tải một đoạn video ghi lại khoảnh khắc hội ngộ với người chị em sinh đôi giống hệt mình mà cô chưa từng biết đến trước đó. Đoạn video ghi lại cuộc đoàn tụ đã nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc vào ngày 5/11 và 12/11, thu hút hơn 1,5 triệu lượt thích.

Sự việc bắt đầu khi người em họ của Luo tình cờ lướt Douyin và thấy tài khoản của một người phụ nữ họ Xia có khuôn mặt giống Luo một cách kinh ngạc. Quá bất ngờ trước sự tương đồng này, người em họ đã gửi trang cá nhân của Xia cho Luo.

Hình ảnh hai chị em đoàn tụ. Ảnh: Douyin

Luo đã vô cùng bàng hoàng khi nhận thấy Xia không chỉ sở hữu gương mặt giống mình như đúc mà còn có cùng vóc dáng, cử chỉ và thậm chí là đặc điểm dị thường về răng giống hệt cô. Nhận thấy khả năng hai người có mối quan hệ huyết thống, Luo đã chủ động gửi tin nhắn riêng cho Xia. Càng trò chuyện, danh sách các điểm chung giữa hai người càng dài thêm.

Cả hai đều sinh cùng ngày tại tỉnh Tứ Xuyên, cùng sở hữu chiều cao 1,73 m, cắt tóc ngắn và có gu thời trang tương đồng. Luo lớn lên tại Tứ Xuyên trước khi chuyển đến Thâm Quyến, nơi Xia đã sinh sống từ trước. Các báo cáo cho biết cả hai từng được cho làm con nuôi riêng biệt tại khu vực Long Hoa, Thâm Quyến khi mới 2 đến 3 tháng tuổi. Khi được hỏi, cha mẹ nuôi của cả hai bên đều xác nhận hai cô gái đã được nhận nuôi từ khi còn nhỏ.

Theo tìm hiểu từ phía Xia, cha mẹ ruột của họ đã có hai cô con gái lớn trước khi cặp sinh đôi ra đời, và người cha ruột được cho là nghiện cờ bạc. Ít lâu sau khi sinh ra, cha mẹ ruột đã giao Xia cho một cặp vợ chồng gặp trên đường trong khu dân cư và Luo cũng được cho đi trong khoảng thời gian đó.

Sau khi xâu chuỗi lại toàn bộ lịch sử gia đình, hai chị em đã tổ chức một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc trực tiếp tại Thâm Quyến đúng vào ngày họ tròn 20 tuổi.

Cả hai đã cùng nhau đi mua sắm, ăn tối, mừng sinh nhật và tiến hành một thử nghiệm đặc biệt khi phát hiện gương mặt của người này có thể mở khóa điện thoại của người kia bằng tính năng nhận diện khuôn mặt.