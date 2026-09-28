Hai chị em ruột cùng đỗ vào Đại học Thanh Hoa

Từ những bộ phim Trung Quốc đến giấc mơ Thanh Hoa

Nguyễn Vũ Tuệ Giang và em trai Nguyễn Khoa Vũ đều là cựu học sinh chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hai chị em cách nhau một tuổi và cùng lựa chọn Đại học Thanh Hoa cho chặng đường đại học, dù hành trình đến với ngôi trường này của mỗi người hoàn toàn khác nhau.

Với Giang, tình yêu dành cho tiếng Trung bắt đầu từ khi còn nhỏ. Năm lớp 3, Giang đã thích tìm hiểu lịch sử, văn hóa và xem những bộ phim Trung Quốc. Khi ấy, dù chưa học tiếng Trung bài bản, Giang vẫn vừa nghe nhân vật nói, vừa đọc phụ đề để đoán nghĩa. Những từ vựng nhớ được cứ thế tích lũy dần qua mỗi bộ phim. Nhận thấy bản thân có khả năng ghi nhớ tốt, Giang càng hứng thú với tiếng Trung.

Nữ sinh lên mạng tìm các bài thơ Đường để chép lại cho đến khi nhớ mặt chữ, xem game show, đọc truyện bằng tiếng Trung. Việc học ngôn ngữ với Giang khi ấy không còn giống một môn học mà trở thành sở thích.

Lên THPT, Giang bắt đầu hướng tới các đại học Trung Quốc, trong đó có Đại học Thanh Hoa. Sở hữu chứng chỉ HSK6, IELTS 7.5, SAT 1540/1600, giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi tiếng Trung… năm 2025, nữ sinh nhận được học bổng 50% vào Viện Tân Nhã thuộc Đại học Thanh Hoa.

Nguyễn Vũ Tuệ Giang và em trai Nguyễn Khoa Vũ đều là cựu học sinh chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Ảnh: NVCC

Khác với chị gái, những năm đầu cấp 3, Khoa Vũ chưa từng nghĩ mình sẽ du học Trung Quốc. Có thời điểm, nam sinh đặt mục tiêu theo đuổi các trường ở Anh hoặc Mỹ. Bước ngoặt đến khi Vũ cùng gia đình đưa chị gái sang Bắc Kinh nhập học.

Trước chuyến đi, Đại học Thanh Hoa trong hình dung của Vũ là một ngôi trường tập trung vào học thuật, chỉ dành cho “nhân tài”. Nhưng khi trực tiếp đặt chân tới khuôn viên trường, cơ sở vật chất và tài nguyên mà trường trao cho sinh viên khiến Vũ choáng ngợp.

Là người đam mê thể thao, Vũ đặc biệt ấn tượng với hệ thống sân bóng rổ, bóng đá, sân trượt băng của trường. Cơ sở vật chất học tập hiện đại, liên tục được đổi mới khiến nam sinh bắt đầu hình dung về việc học tập tại đây.

Tăng tốc chinh phục Đại học Thanh Hoa

Khi quyết định hướng tới Đại học Thanh Hoa, Vũ chỉ có khoảng một năm để chuẩn bị. Một trong những thử thách lớn nhất với nam sinh khi ấy là nâng trình độ tiếng Trung từ HSK4 lên HSK6 trong 6 tháng.

Mỗi ngày, Vũ dành ít nhất 5-6 giờ để học tiếng Trung, ôn từ vựng và luyện đề. Lịch học kín đến mức có những lúc, Vũ cảm thấy quá tải do thời gian nghỉ ngơi không có nhiều.

“Thậm chí có những thời điểm, em vô cùng hoài nghi bản thân, không biết liệu mình có đủ giỏi hay những cố gắng như vậy đã đủ để đạt được kết quả tốt chưa”, Vũ kể.

Gia đình, đặc biệt là mẹ, đã giúp nam sinh vượt qua giai đoạn đó. Vũ cho rằng mẹ là người tác động nhiều nhất đến quyết định của mình, từ định hướng, giúp em nhìn nhận khách quan các môi trường học tập đến việc đồng hành trong suốt quá trình chuẩn bị hồ sơ.

Ngoài ra, chị gái, với trải nghiệm một năm học tập tại Thanh Hoa, cũng hỗ trợ Vũ trên hành trình này. Dù lịch học năm nhất bận rộn, Giang vẫn dành thời gian chia sẻ với em trai kinh nghiệm làm hồ sơ, chọn ngành, giới thiệu tài liệu học thuật.

Nguyễn Vũ Tuệ Giang theo học tại Viện Tân Nhã, Đại học Thanh Hoa. Ảnh: NVCC

Trước các buổi phỏng vấn, Vũ thường gọi cho chị để luyện phát âm, phản xạ và cách tư duy khi trả lời câu hỏi. Với những trải nghiệm có được sau một năm ở Thanh Hoa, Giang cũng chia sẻ với em trai về phương châm giáo dục, tôn chỉ của trường cùng cách thể hiện bản thân trước hội đồng tuyển sinh.

Giang thừa nhận trước đó rất khó hình dung em trai có thể tập trung cao độ vào một mục tiêu lớn như Thanh Hoa chỉ trong một năm.

“Việc Vũ trúng tuyển Đại học Thanh Hoa khiến em bất ngờ nhưng cũng rất tự hào”, Giang nói.

Với Vũ, chị gái vừa là hình mẫu nhưng cũng khiến em có áp lực. “Từ nhỏ, em luôn phải tự nhủ rằng ‘Chị mình làm được thì mình cũng sẽ làm được’. Lớn hơn, em dần biến những áp lực đó trở thành động lực vì nhận ra hai chị em có những điểm mạnh khác nhau”, Vũ nói.

Thay vì so sánh với chị, nam sinh tập trung phát huy thế mạnh của bản thân. Ngoài sở hữu HSK6, Vũ cũng vượt qua CSCA - bài thi đầu vào dành cho sinh viên quốc tế. Trong bài luận cá nhân, Vũ chọn kể câu chuyện gác lại giấc mơ trở thành cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp để dồn sức cho con đường học thuật.

“Có lẽ việc em sẵn sàng gác lại một thứ quan trọng với mình để theo đuổi Đại học Thanh Hoa đã khiến hội đồng tuyển sinh ấn tượng”, Vũ nói.

Cuối cùng, những nỗ lực của nam sinh được đền đáp khi Vũ giành học bổng 50% học phí vào Viện Chí Thiện thuộc Đại học Thanh Hoa.

Nguyễn Khoa Vũ theo học Viện Chí Thiện, Đại học Thanh Hoa. Ảnh: NVCC

Nếu chị gái lựa chọn ngành Hán ngữ và Văn học để có cơ hội nghiên cứu sâu hơn về ngôn ngữ và văn hóa Trung Hoa, Vũ dự định theo đuổi Chính trị, Kinh tế và Triết học (PPE).

Với cả Giang và Vũ, việc cùng học tại Đại học Thanh Hoa mang đến một điều đặc biệt khi có thêm một người đồng hành trong những năm tháng xa nhà. Hai chị em dự định sẽ cùng nhau khám phá Bắc Kinh vào dịp cuối tuần, rủ nhau đi học ở các thư viện của trường để trải nghiệm không khí học thuật nơi đây.

Với riêng Vũ, năm đầu tiên tại Thanh Hoa sẽ là quãng thời gian để làm quen với môi trường, nhịp sống mới và duy trì kết quả học tập. Nam sinh chưa muốn vạch sẵn một con đường nghề nghiệp quá cụ thể.

“Xã hội đang phát triển quá nhanh, việc vạch ra một kế hoạch dài hạn cho tương lai là rất khó. Tuy nhiên, em quan tâm với các vấn đề kinh tế, xã hội nên đây có thể sẽ là hướng đi giúp em phát huy khả năng của bản thân”, Vũ nói.