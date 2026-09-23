Hai chị em cựu học sinh chuyên Anh cùng giành học bổng vào Đại học Thanh Hoa

Từ câu nói “chị làm được thì mình cũng làm được”

Cùng là cựu học sinh chuyên Anh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, cùng lớn lên dưới một mái nhà, nhưng Tuệ Giang và Khoa Vũ lại sở hữu những tính cách khá khác biệt. Nếu Tuệ Giang tìm thấy niềm vui trong sách vở và những giờ miệt mài ở thư viện, Khoa Vũ lại là người nhiều năng lượng, gắn bó với thể thao và đặc biệt yêu thích những hoạt động vận động, thi đấu.

Hai chị em Tuệ Giang và Khoa Vũ đều là cựu học sinh chuyên Anh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Ảnh: NVCC

Khi còn nhỏ, Khoa Vũ từng nhìn chị gái như một hình mẫu để hướng tới. Tuệ Giang khi ấy là học sinh xuất sắc, từng đạt danh hiệu thủ khoa khối, học sinh giỏi cấp quận và giành nhiều giải thưởng tại các cuộc thi học thuật. Hình ảnh ấy đôi khi tạo cho Khoa Vũ áp lực, nhưng cũng khiến nam sinh luôn tự nhủ: “Chị mình làm được thì mình cũng làm được”.

Theo thời gian, áp lực ấy dần chuyển thành động lực. Khoa Vũ nhận ra mỗi người có một thế mạnh riêng và thay vì cố trở thành bản sao của chị, cậu cần phát huy những điểm mạnh của chính mình.

Hai phòng học của chị em nằm sát nhau. Những lần Khoa Vũ bắt gặp chị ngồi hàng giờ tập trung học tập cũng giúp cậu dần rèn luyện sự kiên nhẫn và khả năng tập trung. Từ sự quan sát âm thầm ấy, Khoa Vũ hình thành cho mình một cách học riêng, phù hợp với tính cách và sở thích của bản thân.

Khác biệt để bổ trợ cho nhau

Sự khác biệt giữa hai chị em không tạo khoảng cách mà dần trở thành cách để cả hai bổ trợ lẫn nhau.

Tuệ Giang và Khoa Vũ cùng mẹ. Ảnh: NVCC

Trong suốt 12 năm học, mỗi khi Khoa Vũ tham gia các giải đấu bóng rổ, bơi lội, bóng ném, Tuệ Giang cũng có thêm động lực để thử sức. Cả hai cùng giành những thành tích tại các giải thể thao cấp trường và cấp quận.

Ở chiều ngược lại, những cuộc trò chuyện trong gia đình cũng mở ra cho hai chị em những góc nhìn mới. Tuệ Giang thường giới thiệu cho em những cuốn sách, bộ phim tiếng Trung; Khoa Vũ lại chia sẻ với chị những thông tin về chính trị, kinh tế mà mình quan tâm.

Không có những cuộc trò chuyện quá nghiêm túc về việc phải trở thành ai hay phải đạt được điều gì, nhưng từ những chia sẻ rất đời thường ấy, sở thích và định hướng của mỗi người dần được bồi đắp.

Sáu tháng “all in” để theo bước chị đến Thanh Hoa

Bước ngoặt với Khoa Vũ đến khi cậu theo chị gái sang Bắc Kinh nhập học năm 2025.

Chứng kiến môi trường học tập tại Đại học Thanh Hoa cùng những cơ hội phát triển bản thân, Khoa Vũ bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến việc trở thành sinh viên của ngôi trường mà chị gái đang theo học. Mong muốn được du học xa nhà nhưng vẫn có người thân bên cạnh cũng trở thành một động lực để Khoa Vũ đặt mục tiêu chinh phục Thanh Hoa.

Tuy nhiên, để thực hiện mục tiêu trong vòng một năm, nam sinh phải đưa ra lựa chọn không dễ dàng: tạm gác phần lớn đam mê thể thao để tập trung cho việc học trong khoảng 6 tháng.

Một năm sau khi chị gái đặt chân đến Thanh Hoa, Khoa Vũ cũng giành học bổng 50% học phí vào Viện Chí Thiện (Zhishan College), Đại học Thanh Hoa năm 2026. Ảnh: NVCC

Tinh thần quyết liệt từng được hình thành qua những năm tháng thi đấu thể thao được Khoa Vũ mang vào hành trình học tập. Nam sinh tự đặt ra nguyên tắc: khi đã xác định mục tiêu thì phải nghiêm túc theo đuổi và tạo ra kết quả.

Khoa Vũ đã đạt được rất nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ: - HSK 6 220/300. - Ielts 7.5. - SAT 1520. - Chứng chỉ Piano Trinity Grade 7. - Vô địch bơi ngửa quận Nam Từ Liêm. - Giải nhì bơi bướm quận Nam Từ Liêm. - Vô địch bóng rổ quận Nam Từ Liêm. - Cầu thủ xuất sắc nhất quận Nam Từ Liêm môn bóng rổ.

Đằng sau bảng thành tích của người chị

Một năm trước Khoa Vũ, Tuệ Giang là người đầu tiên trong hai chị em chạm tới cánh cửa Thanh Hoa. Năm 2025, nữ sinh giành học bổng 50% học phí vào Viện Tân Nhã (Xinya College).

Bảng thành tích của Tuệ Giang nổi bật với những con số ấn tượng: - GPA 9.8 trong 5 học kỳ liên tiếp. - SAT 1540/1600. - IELTS 7.5. - HSK 5: 292/300; HSK 6: 268/300. - Chứng chỉ Piano Trinity College London Grade 7. - Giải Ba Olympic tiếng Trung năm 2023. - Giải Nhì Olympic tiếng Trung năm 2024.

Tuệ Giang là người đầu tiên trong hai chị em chạm tới cánh cửa Thanh Hoa. Năm 2025, nữ sinh giành học bổng 50% học phí vào Viện Tân Nhã (Xinya College). Ảnh: NVCC

Hành trình ấy có thể khiến nhiều người nghĩ rằng nữ sinh đã có một con đường thuận lợi, nhưng thực tế, Tuệ Giang cho biết bản thân cũng trải qua áp lực và những giai đoạn hoài nghi.

Thay vì để những kết quả chưa như mong muốn làm lung lay sự tự tin, Tuệ Giang coi đó là một phần của quá trình trưởng thành. Với nữ sinh, sai lầm không phải lý do để dừng lại, bởi “con người chỉ không mắc sai lầm khi họ không làm gì cả”.

Từ học tập, thi cử đến hoạt động tình nguyện, Tuệ Giang dần hình thành quan điểm không so sánh bản thân với người khác mà kiên định với nhịp độ riêng.

Tuệ Giang vinh dự được là một trong những sinh viên đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao đã tới thăm Đại học Thanh Hoa. Ảnh: NVCC

Bởi vậy, khi Khoa Vũ giành học bổng Thanh Hoa sau một năm nỗ lực, Tuệ Giang vừa bất ngờ vừa tự hào. Từng biết em trai là người năng động, yêu thể thao, nữ sinh không nghĩ Khoa Vũ có thể tập trung cao độ và theo đuổi một mục tiêu lớn trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

Sau khi Khoa Vũ trúng tuyển, Tuệ Giang chủ động chia sẻ kinh nghiệm để em nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, từ việc tham gia câu lạc bộ, ban nhạc học sinh, các hội nhóm sinh viên đến những buổi trao đổi định hướng với thầy cô.

Hai hướng đi riêng tại Thanh Hoa

Cùng học tại Đại học Thanh Hoa nhưng hai chị em lựa chọn những môi trường và định hướng khác nhau.

Tuệ Giang theo học tại Viện Tân Nhã, nơi sinh viên có thể lựa chọn ngành học khi lên năm hai. Với sở thích đọc sách và mối quan tâm đến nhiều lĩnh vực, nữ sinh dự định theo đuổi Hán ngữ và Văn học từ năm thứ hai, hướng đến việc nghiên cứu ngôn ngữ học và trở thành cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Bên cạnh việc học, Tuệ Giang hiện làm gia sư tiếng Trung cho những bạn trẻ có định hướng du học, tham gia dàn nhạc giao hưởng và đảm nhận vai trò thủ thư tại thư viện trường.

Trong khi đó, Khoa Vũ theo học Viện Chí Thiện, một viện đào tạo theo định hướng khai phóng về khoa học xã hội. Nam sinh dự định theo đuổi ngành Chính trị, Kinh tế và Triết học (PPE), xuất phát từ mối quan tâm lâu nay với các vấn đề kinh tế và xã hội.