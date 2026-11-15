Hai chị em chở nhau trên xe đạp điện, bị xe ben tông thương vong

Chiều 15-11, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và xe đạp điện khiến 2 chị em thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, lúc 14 giờ 11 cùng ngày, chiếc xe ben mang BS: 51B-791.84 chạy trên đường Thủ Khoa Huân, theo hướng từ Chợ Búng đi Quốc lộ 13.

Khi đến giao lộ với đường 22 Tháng 12 (phường Thuận An, TPHCM), tài xế đánh lái cho xe rẽ phải. Trong lúc ôm cua, phương tiện xảy ra va chạm với xe đạp điện do hai chị em gái chở nhau chạy cùng chiều.

Vụ va chạm làm người chị (17 tuổi) tử vong tại chỗ, người em (15 tuổi, cùng ngụ phường Thuận Giao) bị thương được người dân đưa đi cấp cứu, chiếc xe đạp mắc kẹt dưới gầm xe ben.

Chiếc xe đạp điện mắc kẹt dưới gầm xe ben.

Nhận tin báo, Đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT Công an TPHCM) cùng các đơn vị liên quan đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.