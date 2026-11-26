Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu Trần Thị Kim Hoa trao giấy khen cho các tập thể có thành tích trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026. Ảnh: NGỌC PHÚ

Năm 2026, UBND phường Hải Châu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là công tác xây dựng lực lượng, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được triển khai chặt chẽ, đúng quy định; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Phường thực hiện nghiêm túc, đúng luật công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tổ chức tiếp nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự và công dân hoàn thành thời hạn phục vụ trong Công an nhân dân trở về địa phương, đăng ký vào ngạch dự bị theo quy định.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng được chú trọng; nội dung, phương pháp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng từng bước được đổi mới.

Địa phương triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách, đề án gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Chủ tịch UBND phường Hải Châu Nguyễn Văn Duy (thứ 4, bên trái sang) trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: NGỌC PHÚ

Năm 2027, UBND phường Hải Châu đề ra nhiều giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Địa phương phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; điều chỉnh, sắp xếp cơ sở vật chất và tổ chức biên chế lực lượng dự bị động viên bảo đảm đủ quân số, đúng chuyên nghiệp quân sự.

Phường tiếp tục xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự phường vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Dịp này, phường Hải Châu khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026.