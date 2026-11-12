Hải Châu quán triệt các văn bản mới về công tác nội chính và xây dựng Đảng

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh quán triệt các văn bản mới liên quan công tác nội chính Đảng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Hội nghị nghe Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy về công tác nội chính Đảng.

Đại diện Ban Tổ chức Thành ủy quán triệt Quy định số 208-QĐ/TW ngày 26/7/2026 về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 7/8/2026 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thông qua hội nghị giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc nắm vững những nội dung mới, những điểm cần lưu ý trong các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy.

Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực tổ chức thực hiện, bảo đảm việc triển khai các văn bản thống nhất, đồng bộ, đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ phường ngày càng trong sạch, vững mạnh.