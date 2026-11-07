Hải Châu phát động cuộc thi truyền thông văn hóa trên nền tảng số

Tham dự lễ phát động có đông đảo học sinh trên địa bàn. Ảnh: NGỌC HÀ

Tác phẩm dự thi là video clip: phim ngắn, phóng sự, video làm nổi bật hình ảnh vùng đất Hải Châu giàu truyền thống qua các di tích, danh thắng và nét đẹp di sản; văn minh, hiện đại, xanh - sạch - đẹp trong nếp sống đô thị; con người Hải Châu đoàn kết, tử tế, giàu trách nhiệm với cộng đồng.

Ban tổ chức đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu về tính chân thật của tác phẩm: tôn vinh những hình ảnh thực tế, cảm xúc thật và cấm hoàn toàn việc sử dụng AI để tạo ra hình ảnh hay bối cảnh video ảo.

Đối tượng tham gia là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; đảng viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội; học sinh, sinh viên, thanh niên và người dân đang sinh sống, học tập, làm việc tại địa bàn Hải Châu; các nhóm, câu lạc bộ, tổ chức và cá nhân có quan tâm đến việc quảng bá văn hóa địa phương.

Các đại biểu được báo cáo viên chia sẻ kinh nghiệm quay và dựng video. Ảnh: NGỌC HÀ

Khuyến khích sự tham gia của các tổ công nghệ số cộng đồng, các cơ sở giáo dục, đơn vị văn hóa, các nhóm sáng tạo nội dung và những người có khả năng sản xuất sản phẩm truyền thông số.

Hạn cuối nhận tác phẩm vào ngày 20/11/2026. Các tác phẩm hợp lệ sẽ được đăng tải trên Fanpage Tin tức Hải Châu để cộng đồng cùng theo dõi, tương tác và lan tỏa. Ban tổ chức sẽ chấm chọn trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.