Tối 23.11, UBND phường Hải Châu (TP. Đà Nẵng) tổ chức chương trình nghệ thuật “Sắc màu Văn hóa” và Lễ bế mạc Tuần lễ Văn hóa năm 2026.

Chuỗi hoạt động không chỉ tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng sôi nổi mà còn góp phần lan tỏa giá trị di sản, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong các tầng lớp nhân dân.

Chương trình nghệ thuật “Sắc màu Văn hóa”

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Quí Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Hải Châu cho biết, Hải Châu là địa bàn mang nhiều dấu ấn về lịch sử, văn hóa và đời sống đô thị của TP Đà Nẵng.

Trong quá trình phát triển, những giá trị truyền thống tốt đẹp của con người Đà Nẵng với tinh thần nghĩa tình, năng động, sáng tạo, thân thiện và mến khách luôn được gìn giữ, bồi đắp và lan tỏa qua nhiều thế hệ.

Theo bà Hà, trong bối cảnh thành phố ngày càng phát triển, yêu cầu đặt ra không chỉ là xây dựng đô thị hiện đại, văn minh mà còn phải tạo dựng môi trường văn hóa giàu bản sắc.

Trong đó, người dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là người thụ hưởng và trực tiếp gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa.

Từ định hướng này, Tuần lễ Văn hóa phường Hải Châu năm 2026 được tổ chức nhằm tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng rộng mở, thiết thực; đưa các hoạt động văn hóa, văn nghệ đến gần hơn với người dân, đồng thời khuyến khích tinh thần sáng tạo, giao lưu, kết nối và phát huy những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội.

Không gian âm nhạc đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam

Diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian và giao lưu cộng đồng, Tuần lễ Văn hóa đã thu hút sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Các hoạt động tạo sân chơi bổ ích, góp phần kết nối các thế hệ, khuyến khích phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở và thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Điểm nhấn của Tuần lễ Văn hóa năm nay là chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11), hướng đến việc đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Nổi bật là hoạt động “Ươm mầm di sản” với hành trình “Dấu chân lịch sử”, thu hút học sinh các trường công lập trên địa bàn phường tham gia cuộc thi vẽ tranh “Sắc màu văn hóa Hải Châu” và hội thi “Rung chuông vàng - Văn hóa Việt Nam”. Thông qua hình thức trải nghiệm, tìm hiểu và thể hiện kiến thức bằng nghệ thuật, các hoạt động góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và nâng cao nhận thức của học sinh về lịch sử, văn hóa dân tộc.

Cùng với đó, hoạt động “Tôn vinh Di sản” với không gian “Chạm vào Ký ức”, lễ dâng hương tri ân các bậc tiền nhân và chương trình “Tuồng xuống phố” đã tạo điểm nhấn trong hành trình lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.

Những hoạt động này góp phần kết nối di sản với đời sống đương đại, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa địa phương.

Theo lãnh đạo UBND phường Hải Châu, thành công của Tuần lễ Văn hóa còn có sự đóng góp tích cực của các nghệ nhân, diễn viên không chuyên, câu lạc bộ, đội nhóm văn nghệ, thể thao và học sinh các trường trên địa bàn. Bằng sự nhiệt tình, tâm huyết, các lực lượng đã góp phần gìn giữ, truyền dạy và lan tỏa tình yêu văn hóa, nghệ thuật đến cộng đồng.

Mỗi tiết mục biểu diễn, hoạt động giao lưu và sự tham gia của người dân đã góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu, thể hiện sức sống của phong trào văn hóa cơ sở cũng như tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Khép lại Tuần lễ Văn hóa năm 2026 là chương trình nghệ thuật “Sắc màu Văn hóa”, mang thông điệp về sự hội tụ, giao thoa và lan tỏa các giá trị văn hóa trong đời sống đương đại.

Thông qua những lời ca, điệu múa và các tiết mục nghệ thuật, chương trình tái hiện những câu chuyện về quê hương, đất nước, tình yêu cuộc sống, tình đoàn kết cộng đồng và niềm tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc.

Đây không chỉ là đêm biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân mà còn là dịp để các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ ở cơ sở gặp gỡ, giao lưu và cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Trong khuôn khổ lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc ở các nội dung: trò chơi dân gian, thể thao dân tộc; cuộc thi Truyền thông văn hóa Hải Châu trên nền tảng số; cuộc thi vẽ tranh “Sắc màu văn hóa Hải Châu” và hội thi “Rung chuông vàng - Văn hóa Việt Nam”.

Bà Lê Quí Hà nhấn mạnh, Tuần lễ Văn hóa năm 2026 khép lại nhưng những giá trị mà chương trình hướng đến cần tiếp tục được duy trì và phát huy trong đời sống hằng ngày.

Thời gian tới, UBND phường Hải Châu xác định xây dựng và phát triển văn hóa là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh và nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thông qua chuỗi hoạt động, phường Hải Châu kỳ vọng tiếp tục tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cộng đồng, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực cho sự phát triển bền vững của địa phương.