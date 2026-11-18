Sáng 18.11, tại Công viên APEC, UBND phường Hải Châu phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức chương trình kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2026) và khai mạc Tuần lễ Văn hóa phường Hải Châu năm 2026, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), với chủ đề “Hải Châu - Sắc màu văn hóa, gắn kết cộng đồng”.

Quang cảnh lễ khai mạc

Các đại biểu cùng đông đảo người dân tham gia chương trình

Chương trình diễn ra từ ngày 18-23.11 tại Công viên APEC và Đình làng Hải Châu, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm cộng đồng.

Đây là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và nâng cao ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân.

Lãnh đạo Sở VHTTDL Đà Nẵng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc chương trình

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hải Châu nhấn mạnh, chương trình không chỉ là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chung tay xây dựng phường Hải Châu ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình và giàu bản sắc.

Theo ông Trần Thanh Bình, thời gian qua, công tác Mặt trận trên địa bàn phường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức thành viên không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; chú trọng tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò của chức sắc tôn giáo, người có uy tín, cán bộ hưu trí và những cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng.

Ngày hội diễn ra từ ngày 18-23.11 với nhiều hoạt động sôi nổi

Các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động nhân đạo, từ thiện, chăm lo gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn và người yếu thế được quan tâm triển khai. Tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình trong cộng đồng tiếp tục được lan tỏa.

Cùng với đó, các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng tuyến đường văn minh, khu dân cư đoàn kết, an toàn, sáng - xanh - sạch - đẹp đã góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị ngày càng khang trang.

Là địa bàn trung tâm của thành phố, nơi hội tụ nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội và giao thoa giữa những giá trị truyền thống với nhịp sống hiện đại, phường Hải Châu xác định việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển bền vững.

Thông qua Tuần lễ Văn hóa, địa phương mong muốn tạo không gian giao lưu, kết nối, giới thiệu những nét đẹp trong đời sống văn hóa của các tầng lớp nhân dân; đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ tìm hiểu lịch sử, trân trọng truyền thống, nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa quê hương, đất nước.

Một số hoạt động sôi nổi diễn ra trong sáng 18.11

Trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa, nhiều hoạt động phong phú được tổ chức như trò chơi dân gian, thể thao dân tộc; cuộc thi vẽ tranh “Sắc màu văn hóa Hải Châu”, hội thi “Rung chuông vàng - Văn hóa Việt Nam” thuộc hoạt động Ươm mầm di sản. Các hoạt động tôn vinh di sản gồm dâng hương tri ân các bậc tiền nhân, chương trình “Tuồng xuống phố” và trải nghiệm trò chơi dân gian.

Bên cạnh đó là các chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu Văn hóa”, góp phần tạo không khí vui tươi, tăng cường sự gắn kết giữa các khu dân cư.

Không chỉ là ngày hội văn hóa, thể thao và giao lưu cộng đồng, Tuần lễ Văn hóa phường Hải Châu năm 2026 còn lan tỏa tinh thần nhân văn với thông điệp “Tương thân tương ái - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hải Châu trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết và thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng các mạnh thường quân cũng trao tặng 10 suất học bổng cho học sinh vượt khó, chăm ngoan.

Thông qua chuỗi hoạt động, Tuần lễ Văn hóa không chỉ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân mà còn phát huy sức mạnh đoàn kết cộng đồng, nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân trong gìn giữ di sản, xây dựng môi trường văn hóa và nếp sống văn minh đô thị tại địa phương.