Hai cháu bé bị tử vong do đuối nước ở giếng đình

Trước đó, khoảng 16h15 ngày 11/10, người dân phát hiện thi thể hai trẻ em nổi dưới giếng Giáng trong khuôn viên đình Nước (tổ dân phố Đại Bản, phường Hồng An), đã trình báo chính quyền địa phương.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng phường Hồng An lập tức có mặt tại hiện trường, triển khai đưa thi thể hai cháu bé lên bờ.

Lãnh đạo TP Hải Phòng động viên, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là các bé: P.V.N (SN 2020, học sinh Trường tiểu học Đại Bản) và B.Đ.M (SN 2021, học sinh Trường mầm non Đại Bản), cùng ở tổ dân phố Đại Bản.

Nguyên nhân tử vong của các nạn nhân được các lực lượng chức năng nhận định là do ngạt nước, chính quyền phường Hồng An đã tiến hành các thủ tục giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương.

Tổ công tác UBND TP Hải Phòng thị sát khu vực hiện trường xảy ra vụ việc.

Sáng 12/10, thay mặt lãnh đạo TP Hải Phòng, tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND TP Đào Trọng Đức dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân và thị sát hiện trường xảy ra vụ việc.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng đề nghị chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước cho các em thiếu nhi, tăng cường biện pháp phòng ngừa, nhất là tại những khu vực có ao, hồ và các vị trí tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.