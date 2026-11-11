Hai cha con cùng nhận Huy hiệu Đảng

Trong cuộc đời mỗi người đảng viên, được nhận Huy hiệu Đảng là niềm vinh dự lớn lao, ghi nhận chặng đường phấn đấu, rèn luyện và cống hiến dưới lá cờ vẻ vang của Đảng. Với gia đình đồng chí Văn Hữu Nhì ở thôn Hiệp Đồng, xã Hợp Thịnh, niềm vui ấy càng thêm đặc biệt khi trong đợt trao tặng Huy hiệu Đảng dịp 7/11 vừa qua, hai cha con cùng được trao tặng phần thưởng cao quý này.

Hai cha con đảng viên Văn Hữu Nhì và Văn Hữu Sửu nhận Huy hiệu Đảng.

Người cha - đồng chí Văn Hữu Nhì vinh dự nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; người con - đồng chí Văn Hữu Sửu nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Hai thế hệ, hai chặng đường cống hiến, cùng chung một mái nhà và một lý tưởng. Cả hai cha con đang cùng sinh hoạt tại Chi bộ thôn Hiệp Đồng.

Năm nay đã 94 tuổi, nhưng trong ký ức của ông Nhì, những năm tháng chiến đấu vẫn còn vẹn nguyên. Tham gia quân ngũ năm 1951, ông từng trực tiếp chiến đấu tại mặt trận Tây Bắc và bị thương trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Năm 1953, giữa khói lửa chiến trường, ông vinh dự được kết nạp vào Đảng. Lời tuyên thệ của người chiến sĩ trẻ năm ấy không chỉ đánh dấu một bước trưởng thành trong cuộc đời mà còn trở thành lời nhắc nhở để ông giữ trọn niềm tin, lý tưởng trong suốt chặng đường sau này.

Năm 1955, sau khi phục viên trở về quê hương, người lính Điện Biên năm xưa lại bắt tay vào những công việc ở quê nhà, đảm nhiệm nhiều cương vị như: Thường trực Đảng ủy (Ủy viên Ủy ban thư ký), Chủ nhiệm Hợp tác xã, Trại trưởng Trại chăn nuôi... Dù ở vị trí nào, đồng chí cũng luôn tận tụy, trách nhiệm, hết lòng vì công việc chung.

Trưởng thành trong gia đình có truyền thống cách mạng, người con trai thứ hai của ông Nhì là đồng chí Văn Hữu Sửu (sinh năm 1958) sớm ý thức được niềm tự hào và trách nhiệm tiếp nối truyền thống ấy. Công tác trong lực lượng công an nhân dân, năm 1986, đồng chí vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trong những năm tháng công tác tại Tổng cục IV (Bộ Công an), đồng chí luôn nỗ lực rèn luyện, giữ vững phẩm chất người chiến sĩ Công an nhân dân, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sau khi nghỉ hưu, trở về quê hương, đồng chí vẫn giữ mối gắn bó với chi bộ, tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm của người đảng viên. Với ông Nhì, phần thưởng ý nghĩa nhất chính là được chứng kiến con mình tiếp bước trên con đường mà mình đã lựa chọn, cùng mình giữ trọn lời thề của người đảng viên.

Nhận xét về hai cha con, đồng chí Nguyễn Thị Phúc, Bí thư Chi bộ thôn Hiệp Đồng cho biết: “Cả hai cha con đồng chí Nhì đều là những đảng viên gương mẫu, luôn đi đầu trong các phong trào ở địa phương. Hai đồng chí còn xây dựng được gia đình hòa thuận, nền nếp, con cháu chăm ngoan, trưởng thành; trong đó, có nhiều người trở thành bác sĩ, giáo viên... tiếp tục đóng góp cho xã hội”.