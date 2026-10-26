Hai cha con chết cháy trong nhà lúc rạng sáng

Sáng 26/10, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Thịnh (Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà làm 2 người chết.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 sáng cùng ngày, Tổ An ninh trật tự cơ sở phát hiện đám cháy bùng phát trong căn nhà của ông H.T.L (SN 1983, thôn Vĩnh Thái), nên báo cho cơ quan chức năng.

Các lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường.

Cơ quan chức năng đến nơi tổ chức dập lửa, khi mở cửa vào thì phát hiện trong nhà có 2 người đã chết là ông H.T.L và con trai là H.T.B. Hiện, các lực lượng đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.