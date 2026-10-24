Hai cây quế 'hồi sinh' sau trận hỏa hoạn 250 năm trước, hút khách đến xem

Mỗi độ thu về, khi đến Hàng Châu, Trung Quốc, nhiều du khách lại ghé thăm Mãn Giác Lung, địa danh nổi tiếng với cảnh hoa quế nở rộ và những khu chợ nhộn nhịp.

Tuy nhiên, với những người yêu thích không gian yên tĩnh, Văn Lan Các bên bờ Tây Hồ lại là điểm đến đáng chú ý, trang QQ đưa tin.

Nằm trên đường Cô Sơn, Văn Lan Các thuộc khuôn viên Bảo tàng tỉnh Chiết Giang. Nơi đây không chỉ có những hàng quế tỏa hương thơm ngát mà còn lưu giữ dấu ấn lịch sử qua những công trình kiến trúc cổ kính. Khu vực mở cửa miễn phí, không cần đặt lịch trước.

Từ cổng chính đi vào, du khách sẽ bắt gặp những cây quế trong sân. Qua một cánh cửa nhỏ, khu nhà cổ hiện ra với những hành lang truyền thống và khoảng sân thanh bình. Đi sâu hơn, bên hồ nước và hòn non bộ, những cây quế đang vào mùa nở rộ, tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa lòng thành phố.

Hai cây quế bung nở rực rỡ ở Văn Lan Các. Ảnh: QQ

Văn Lan Các được xây dựng dưới thời vua Càn Long nhà Thanh, từng là nơi lưu giữ bộ Tứ Khố Toàn Thư, bộ tổng tập thư tịch đồ sộ của Trung Quốc. Công trình đã trải qua nhiều biến cố, trong đó có trận hỏa hoạn lớn vào thời vua Hàm Phong.

Ngọn lửa thiêu rụi phần lớn kiến trúc chính, khiến nhiều sách trong bộ Tứ Khố Toàn Thư bị thất lạc. Công cuộc cứu vãn những cuốn sách còn lại sau đó trở thành một câu chuyện lịch sử riêng.

Giữa thảm họa ấy, hai cây quế ở phía đông Văn Lan Các lại may mắn sống sót. Không những không bị hủy diệt hoàn toàn, chúng còn tiếp tục đâm chồi, hồi sinh sau hỏa hoạn.

Ngày nay, hai cây quế vẫn sinh trưởng trong khuôn viên Thái Ất Phân Thanh Thất. Trải qua khoảng 250 năm, chúng vẫn đón mùa hoa mới mỗi độ thu về. Theo bài viết của Đô thị Khoái Báo, đây là những cây quế có tuổi đời lâu nhất được ghi nhận tại khu vực nội thành Hàng Châu.

Một điểm đặc biệt khác của Văn Lan Các là những cánh cửa và khung cửa sổ mang sắc xanh lam nhạt, được giới trẻ gọi là “xanh Tiffany”. Nhiều du khách chọn những mảng màu này làm phông nền chụp ảnh.