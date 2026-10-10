Hai cây phượng bật gốc kéo đổ trụ điện, đè nhiều xe máy và ô tô ở TP HCM

Ngày 10/10, nhiều người dân sống ở đường số 30 phường Tân Hưng, TP HCM vẫn chưa hết lo lắng, bất an khi tuyến đường có 2 cây phượng bật gốc đổ ra đường dù trời không có mưa.

Trước đó, chiều 9/10, hai cây phượng có tán rộng trên đường số 30 bất ngờ bật gốc kéo ngã 3 trụ điện và đổ ra đường. Hai xe máy và một ô tô của người dân đậu ở đây bị cây đè trúng, gây hư hỏng.

Tại hiện trường, hai cây phượng có tán rộng nằm chắn ngang đường, một trụ điện đè lên xe máy, hệ thống dây cáp nằm rơi vãi trên đường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực. Nhân viên công ty cây xanh, điện lực có mặt khắc phục sự cố, cắt tỉa cây ngã, dọn dẹp trụ điện.

Nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực trời không có mưa.

Một chiếc ô tô bị cây ngã đè...

Ô tô bị hư hỏng sau khi bị cây đè vào.

Video hiện trường cây ngã kéo nhiều trụ điện, đè nhiều xe máy và ô tô.