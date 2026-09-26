Hai cây đa cổ thụ đình Ân Phú được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Cây đa thôn Xuân Phú được công nhận là Cây Di sản Việt Nam.

Hai cây đa từ lâu đã gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng, trở thành những chứng nhân của thời gian, lưu giữ nhiều ký ức, phong tục, tín ngưỡng và những giá trị văn hóa của quê hương. Đặc biệt, lễ đón nhận diễn ra trong thời điểm thôn Xuân Phú được hình thành trên cơ sở hợp nhất thôn Phú Châu và thôn Ân Phú. Trong dòng chảy ấy, hai cây đa không chỉ là những chứng nhân lịch sử mà còn trở thành biểu tượng gắn kết cộng đồng, góp phần nối dài truyền thống và ký ức của các thế hệ cư dân.

Nhân sự kiện, GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, Phó Chủ tịch VACNE đánh giá: mỗi Cây Di sản không chỉ có giá trị về tuổi đời, kích thước hay đặc điểm sinh học, mà quan trọng hơn là những giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan và sự gắn bó với cộng đồng được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Tôn vinh Cây Di sản cũng là tôn vinh công sức của cộng đồng đã bền bỉ gìn giữ cây cùng những câu chuyện, ký ức gắn với cây.

GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh đề nghị sau lễ công nhận, địa phương tiếp tục quan tâm chăm sóc, bảo vệ hai cây đa; đồng thời phát huy vai trò của người dân, các cụ cao niên, các đoàn thể và thế hệ trẻ trong việc gìn giữ cây. Ông nhấn mạnh, Cây Di sản Việt Nam được công nhận hôm nay cần tiếp tục được bảo vệ để trở thành tài sản thiên nhiên, văn hóa của cộng đồng và được trao truyền cho các thế hệ mai sau.

Lễ đón nhận Bằng công nhận diễn ra trang trọng ngày 25/9/2026 tại đình làng Ân Phú.

Ông Đinh Xuân Hanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Phúc Lộc nhấn mạnh, việc hai cây đa được công nhận Cây Di sản Việt Nam không chỉ là niềm vinh dự của địa phương mà còn đặt ra trách nhiệm đối với cộng đồng trong việc bảo vệ, chăm sóc và phát huy giá trị của những cây cổ thụ gắn với lịch sử, văn hóa quê hương.

Theo ông Đinh Xuân Hanh, việc gìn giữ những giá trị truyền thống, cảnh quan và các di sản thiên nhiên cần được quan tâm song hành. Địa phương mong muốn cán bộ, nhân dân thôn Xuân Phú tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức bảo vệ hai cây đa, giữ gìn cảnh quan khu vực đình làng và truyền lại cho thế hệ trẻ tình yêu, niềm tự hào đối với những giá trị quý báu của quê hương.

Việc công nhận hai cây đa cổ thụ là Cây Di sản Việt Nam vì vậy không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh những giá trị đã được cộng đồng gìn giữ mà còn đặt ra trách nhiệm lâu dài trong công tác bảo vệ. Người dân địa phương được kêu gọi cùng chăm sóc cây, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan khu vực, không làm tổn hại đến cây và nâng cao ý thức bảo tồn tài sản thiên nhiên quý báu của quê hương.