Hai cây cổ thụ tại Di tích Tà Thiết được công nhận cây di sản Việt Nam

Các đại biểu thực hiện nghi thức công nhận cây di sản tại Di tích Tà Thiết. (Ảnh: NS)

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; các đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Đồng Nai qua các thời kỳ và đông đảo người dân.

Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Đồng Nai tặng hoa chúc mừng xã Lộc Thành. (Ảnh: NS)

Tại buổi lễ, đại diện Ủy ban nhân dân xã Lộc Thành đã công bố Quyết định công nhận cây xoài và cây me tại Di tích Căn cứ Bộ Chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Di tích Tà Thiết) là cây di sản Việt Nam.

Ngày 29/9/2026, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã chính thức ra quyết định công nhận cây xoài và cây me tại Di tích Tà Thiết là Cây Di sản Việt Nam.

Đại diện xã Lộc Thành nhận quyết định công nhận cây di sản tại Di tích Tà Thiết. (Ảnh: NS)

Hai cây được công nhận là cây di sản Việt Nam hơn 100 năm tuổi, trong đó: cây xoài cao khoảng 25m, đường kính thân hơn 160cm, đường kính tán hơn 20m; cây me cao khoảng 25m, đường kính thân hơn 126cm, đường kính tán hơn 15m.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng cây di sản Việt Nam tại Di tích Tà Thiết. (Ảnh: NS)

Quá trình sinh trưởng gắn liền với đời sống văn hóa, tín ngưỡng và quá trình định cư, sinh sống của cộng đồng người Khơ-me tại sóc Tà Thiết qua nhiều thế hệ; đồng thời, từng chứng kiến những năm tháng oai hùng của cách mạng miền nam.

Nằm trong quần thể Di tích Tà Thiết, 2 cây di sản đóng vai trò là “lá phổi xanh”, và nâng cao giá trị giáo dục truyền thống, cảnh quan du lịch sinh thái-về nguồn cho đông đảo các đối tượng du khách khi đến với di tích.

Cũng tại Di tích Tà Thiết, các đại biểu đã dâng hương, tham quan tại Đài tưởng niệm, Đền tưởng niệm, nhà của Thiếu tướng Nguyễn Thị Định, Hội trường Bộ Chỉ huy Miền, nhà Thượng tướng Trần Văn Trà… và họp mặt truyền thống.

Các đại biểu nhận hoa chúc mừng. (Ảnh: NS)

Phát biểu tại buổi họp mặt truyền thống, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, bày tỏ sự tri ân đối với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng, các gia đình có công, cùng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc và sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo, các bậc lão thành cách mạng và các thế hệ cán bộ đi trước quan tâm, góp ý để thế hệ cán bộ hôm nay kế thừa, gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp mà cha anh đã dày công vun đắp, tiếp tục trao truyền ngọn lửa truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai phát biểu tại buổi họp mặt truyền thống. (Ảnh: NS)

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm sóc, bảo vệ, giữ gìn cảnh quan và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của Di tích Tà Thiết.

Bên cạnh đó, gắn công tác bảo tồn di tích với giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và gìn giữ những giá trị lịch sử của quê hương.