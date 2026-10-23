Hai cầu vượt Vành đai 1 tăng tốc thi công, hướng tới hoàn thành cuối năm 2026

Hai cầu vượt Vành đai 1 tăng tốc thi công. Video: Tuấn Anh

Ghi nhận tại dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Hà Nội), các nhà thầu đang huy động nhân lực, máy móc, triển khai nhiều mũi thi công tại hai cầu vượt Nguyễn Chí Thanh và Láng Hạ - Giảng Võ, nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục trọng điểm.

Dự án có chiều dài khoảng 2,27 km, tổng mức đầu tư hơn 7.210 tỷ đồng. Trong đó, cầu vượt Nguyễn Chí Thanh dài 220,7m, gồm 6 nhịp; cầu vượt Láng Hạ - Giảng Võ dài 250,7m, gồm 7 nhịp. Cả hai cầu đều rộng 18m, thiết kế 4 làn xe hai chiều.

Sau khi tuyến đường chính được thông xe kỹ thuật, các đơn vị tiếp tục hoàn thiện mặt đường, hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật và vỉa hè. Hai cầu vượt đang được tập trung thi công, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2026, góp phần giảm áp lực giao thông tại các nút giao đông đúc của Thủ đô.

Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh bước vào giai đoạn thi công then chốt

Tại nút giao Nguyễn Chí Thanh, các nhà thầu đang tập trung thi công kết cấu cầu, lắp dựng hệ thống cốt thép, dầm và các hạng mục phụ trợ. Công trình đã hoàn thành các trụ T1 đến T5 cùng toàn bộ cọc khoan nhồi tại hai mố cầu, tạo điều kiện triển khai những phần việc tiếp theo.

Toàn cảnh khu vực thi công. Ảnh: Tuấn Anh

Kết cấu cầu vượt đã thành hình, trong khi các phương tiện tiếp tục lưu thông phía dưới. Ảnh: Tuấn Anh

Dòng phương tiện đông đúc qua khu vực đang thi công cầu vượt. Ảnh: Tuấn Anh

Hệ thống giàn giáo, ván khuôn và kết cấu bê tông được lắp dựng tại công trường. Ảnh: Tuấn Anh

Công nhân thi công các mối nối kết cấu thép trên cao. Ảnh: Tuấn Anh

Công nhân gia công, lắp ghép các cấu kiện thép phục vụ thi công cầu vượt. Ảnh: Tuấn Anh

Công nhân lắp dựng cốt thép tại công trường, chuẩn bị cho các hạng mục bê tông tiếp theo. Ảnh: Tuấn Anh

Cầu vượt Láng Hạ - Giảng Võ tăng tốc về đích

Tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ, công trường đang huy động nhiều thiết bị thi công, tập trung hoàn thiện phần kết cấu cầu. Theo thông tin tiến độ được cung cấp, công trình đã đạt trên 65% khối lượng, hoàn thành kết cấu hạ bộ và lao lắp 3/7 nhịp dầm chính.

Toàn cảnh công trường cầu vượt nhìn từ trên cao, giữa các tuyến phố đông đúc. Ảnh: Tuấn Anh

Công trường cầu vượt chiếm phần lớn khu vực nút giao, phương tiện lưu thông theo các hướng được phân luồng. Ảnh: Tuấn Anh

Máy móc, thiết bị và hệ thống giàn giáo tập trung tại khu vực thi công kết cấu cầu. Ảnh: Tuấn Anh

Nhiều mũi thi công được triển khai đồng thời trên công trường cầu vượt. Ảnh: Tuấn Anh

Mặt cầu đang được thi công, trong khi giao thông phía dưới vẫn duy trì. Ảnh: Tuấn Anh

Khi hoàn thành, hai cầu vượt được kỳ vọng nâng cao khả năng lưu thông, giảm xung đột giao thông tại các nút giao trên tuyến Vành đai 1.