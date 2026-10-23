Hai cầu vượt Vành đai 1 tăng tốc thi công, hướng tới hoàn thành cuối năm 2026
Hai cầu vượt Nguyễn Chí Thanh và Láng Hạ - Giảng Võ đang được đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2026.
Ghi nhận tại dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Hà Nội), các nhà thầu đang huy động nhân lực, máy móc, triển khai nhiều mũi thi công tại hai cầu vượt Nguyễn Chí Thanh và Láng Hạ - Giảng Võ, nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục trọng điểm.
Dự án có chiều dài khoảng 2,27 km, tổng mức đầu tư hơn 7.210 tỷ đồng. Trong đó, cầu vượt Nguyễn Chí Thanh dài 220,7m, gồm 6 nhịp; cầu vượt Láng Hạ - Giảng Võ dài 250,7m, gồm 7 nhịp. Cả hai cầu đều rộng 18m, thiết kế 4 làn xe hai chiều.
Sau khi tuyến đường chính được thông xe kỹ thuật, các đơn vị tiếp tục hoàn thiện mặt đường, hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật và vỉa hè. Hai cầu vượt đang được tập trung thi công, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2026, góp phần giảm áp lực giao thông tại các nút giao đông đúc của Thủ đô.
Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh bước vào giai đoạn thi công then chốt
Tại nút giao Nguyễn Chí Thanh, các nhà thầu đang tập trung thi công kết cấu cầu, lắp dựng hệ thống cốt thép, dầm và các hạng mục phụ trợ. Công trình đã hoàn thành các trụ T1 đến T5 cùng toàn bộ cọc khoan nhồi tại hai mố cầu, tạo điều kiện triển khai những phần việc tiếp theo.
Cầu vượt Láng Hạ - Giảng Võ tăng tốc về đích
Tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ, công trường đang huy động nhiều thiết bị thi công, tập trung hoàn thiện phần kết cấu cầu. Theo thông tin tiến độ được cung cấp, công trình đã đạt trên 65% khối lượng, hoàn thành kết cấu hạ bộ và lao lắp 3/7 nhịp dầm chính.
Khi hoàn thành, hai cầu vượt được kỳ vọng nâng cao khả năng lưu thông, giảm xung đột giao thông tại các nút giao trên tuyến Vành đai 1.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hai-cau-vuot-vanh-dai-1-tang-toc-thi-cong-huong-toi-hoan-thanh-cuoi-nam-2026-169261023133255277.htm