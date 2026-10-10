Hai cầu treo xuống cấp, hàng trăm hộ dân thấp thỏm qua sông

Do xuống cấp trầm trọng, chính quyền địa phương đã phải cắm biển cấm lưu thông qua cầu treo Đồng Tân.

Cầu treo hư hỏng, người dân phải đi đường vòng

Tại cầu treo Đồng Tân, xóm Đồng Tâm, xã Đồng Lê, biển cảnh báo “Cầu hỏng, cấm mọi phương tiện và người đi bộ” được đặt ngay đầu cầu. Chính quyền địa phương cũng dựng hàng rào sắt, ngăn người dân qua lại để bảo đảm an toàn.

Bên trong, nhiều tấm ván lát mặt cầu đã mục nát, gãy vỡ, tạo thành những khoảng hở. Lan can sắt hoen rỉ, một số mối hàn bị bung. Hệ thống cáp chịu lực chùng, võng sau nhiều năm sử dụng.

Anh Đức Anh, người dân sống gần cầu, cho biết: “Cầu đã bị cấm lưu thông từ lâu. Muốn sang bên kia sông, người dân phải đi đường vòng”.

Hiện mặt cầu treo Đồng Tân đã bị hư hỏng nặng, lan can bằng thép cũng đã hoen rỉ

Cầu treo Đồng Tân được đưa vào sử dụng năm 1997, kết nối thôn Đồng Tân với trung tâm xã Đồng Lê. Gần 30 năm qua, công trình phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa và việc học tập của con em hàng trăm hộ dân.

Tuy nhiên, sau thời gian dài chịu tác động của mưa lũ và thời tiết khắc nghiệt, nhiều hạng mục của cầu đã hư hỏng nghiêm trọng. Các chi tiết thép bị ăn mòn, ván gỗ lát mặt cầu mục nát, không còn bảo đảm an toàn.

Trước thực trạng này, chính quyền địa phương buộc phải cấm người và phương tiện qua cầu. Việc đóng cầu khiến người dân phải đi đường vòng, kéo dài thời gian di chuyển, ảnh hưởng đến sinh hoạt và vận chuyển hàng hóa.

Dây cáp chịu lực ở cầu treo Kim Tiến bị chùng khiến cầu rung lắc mỗi khi có người và phương tiện lưu thông.

Cầu xuống cấp vẫn phải gánh hàng trăm lượt người qua lại

Cũng tại xã Đồng Lê, cầu treo Kim Tiến đang trong tình trạng đáng lo ngại. Nhiều tấm ván lát mặt cầu bị mục, bong bật, gãy vỡ, tạo thành những khoảng trống nguy hiểm. Dù vậy, đây vẫn là tuyến giao thông phục vụ hơn 500 hộ dân trong khu vực.

Cầu treo Kim Tiến được đưa vào sử dụng năm 2005, kết nối thôn Kim Lũ với trung tâm xã Đồng Lê và các khu vực lân cận. Cầu dài 126m, rộng 1,8m, mặt cầu cao khoảng 15 - 20m so với mặt nước sông Gianh.

Công trình phục vụ nhu cầu đi lại, học tập và sinh hoạt của hơn 500 hộ dân với gần 2.500 nhân khẩu tại thôn Kim Lũ cùng người dân vùng phụ cận. Năm 2014, cầu từng được sửa chữa, thay cáp và ván lát mặt cầu.

Sau hơn 20 năm sử dụng, nhiều hạng mục tiếp tục xuống cấp. Cáp chịu lực chùng, võng; hệ thống ốc vít, thanh thép liên kết bị rỉ sét. Một số đoạn lan can sắt gãy, bung mối hàn.

Nhiều đoạn lan can bằng sắt ở cầu treo Kim Tiến đã bị bung mối hàn

Đáng lo ngại, mố cầu xuất hiện vết nứt, trụ dây néo ngang phía Bắc bị sụt lún, nghiêng. Hệ thống dây néo chống dao động ngang cũng bị hoen rỉ. Mỗi khi có người hoặc phương tiện qua lại, cầu rung lắc mạnh, khiến người dân bất an, nhất là vào mùa mưa lũ.

Bà Phạm Thị Long - người dân thôn Kim Lũ, cho biết: “Nhiều đoạn ván lát mặt cầu đã mục, gãy, rơi xuống sông. Cầu rung mạnh nhưng người dân vẫn phải sử dụng vì đây là tuyến đường phục vụ công việc, học tập và sinh hoạt hằng ngày”.

Ván gỗ lát mặt cầu treo Kim Tiến bị gãy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn

Trước tình trạng trên, UBND xã Đồng Lê đã bố trí một phần kinh phí sửa chữa cầu treo Kim Tiến. Riêng cầu Đồng Tân, địa phương phải dựng rào chắn, cấm lưu thông để phòng ngừa tai nạn.

Ông Phạm Anh Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Lê, cho biết việc đầu tư xây dựng mới hoặc thay thế hai cầu treo Kim Tiến và Đồng Tân là rất cần thiết, cấp bách.

Tuy nhiên, ngân sách địa phương còn khó khăn. Chính quyền và người dân mong muốn các cấp, ngành sớm bố trí kinh phí xây dựng lại hai cây cầu, bảo đảm nhu cầu đi lại an toàn, thuận tiện.