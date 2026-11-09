Hai cầu thủ Việt kiều được gọi lên U19 Việt Nam dự giải đấu ở Trung Quốc

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), U19 Việt Nam lên đường sang Trung Quốc vào sáng 9/11 để chuẩn bị tham dự giải giao hữu quốc tế CFA Team China Panda Cup 2026. Trong danh sách 23 cầu thủ được HLV Hoàng Anh Tuấn lựa chọn có sự góp mặt của hai gương mặt Việt kiều là Antonio Moric và Thomas Mai Veeren. Cả hai đều sinh năm 2008 và từng có cơ hội tập trung cùng các đội tuyển trẻ Việt Nam trước đây.

U19 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế CFA Team China Panda Cup 2026 (Ảnh: VFF).

Trong đó, Antonio Moric là cầu thủ mang hai dòng máu Việt Nam và Croatia. Tiền vệ này có bố là người Croatia và mẹ là người Việt Nam. Sở hữu chiều cao 1m81, Moric có thể đảm nhiệm nhiều vị trí trên hàng công, từ tiền vệ tấn công đến tiền đạo cánh. Cầu thủ trẻ này được đào tạo trong môi trường bóng đá Croatia và từng thi đấu cho CLB NK Trnje.

Đáng chú ý, Antonio Moric đã có cơ hội ra sân trong màu áo đội một NK Trnje tại các giải đấu ở Croatia. Ở cấp độ trẻ, cầu thủ gốc Việt cũng để lại dấu ấn khi ghi được 6 bàn thắng sau 14 lần ra sân. Khả năng thi đấu linh hoạt cùng nền tảng thể hình tốt là những điểm nổi bật của Moric. Trước khi được triệu tập vào U19 Việt Nam tham dự giải đấu tại Trung Quốc, Antonio Moric từng có tên trong danh sách tập trung của đội tuyển U19 Việt Nam hồi tháng 3/2026.

Bên cạnh Moric, Thomas Mai Veeren cũng là gương mặt nổi bật trong danh sách U19 Việt Nam lần này. Cầu thủ này có tên tiếng Việt là Mai Công Thành, sinh năm 2008 tại Hà Lan. Anh có mẹ là người Việt Nam, trong khi bố là người Hà Lan gốc Indonesia.

Trưởng thành trong môi trường bóng đá Hà Lan, Thomas từng thi đấu cho đội trẻ CLB HV Quick. Tiền vệ này cũng có cơ hội tập luyện tại các đội bóng như ADO Den Haag và Feyenoord Rotterdam. Theo những thông tin được công bố trước đây, Thomas từng tham gia các đội tuyển trẻ thuộc hệ thống của Liên đoàn Bóng đá Hà Lan trong giai đoạn 2018-2023.

Cầu thủ sinh năm 2008 có khả năng thi đấu đa năng và đảm nhiệm nhiều vị trí ở khu vực giữa sân. Đầu năm 2025, Thomas Mai Veeren từng được HLV Cristiano Roland triệu tập lên U17 Việt Nam để chuẩn bị cho vòng chung kết U17 châu Á. Trong thời gian tập trung, tiền vệ Việt kiều có cơ hội làm quen với môi trường tập luyện tại Việt Nam. Tuy nhiên, Thomas không có tên trong danh sách cuối cùng tham dự giải đấu và sau đó trở lại Hà Lan.

Sau hơn một năm, Thomas Mai Veeren tiếp tục được trao cơ hội ở cấp độ đội tuyển trẻ khi góp mặt trong danh sách U19 Việt Nam dự CFA Team China Panda Cup 2026. Đây là dịp để tiền vệ 18 tuổi thể hiện sự tiến bộ, đồng thời cho thấy khả năng hòa nhập với những đồng đội trong nước.

Ngoài hai cầu thủ Việt kiều, danh sách U19 Việt Nam còn có 10 gương mặt từng có tên trong danh sách tham dự vòng loại U20 châu Á 2027, gồm Đậu Hồng Phong, Nguyễn Văn Khánh, Trần Hoàng Khanh, Hoàng Trọng Duy Khang, Hoàng Công Hậu, Nguyễn Văn Bách, Lê Huy Việt Anh, Lê Minh Nhật, Lê Khả Đức và Nguyễn Quốc Khánh.

Bên cạnh đó, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng trao cơ hội cho ba cầu thủ từng được triệu tập lên U16 Việt Nam tham dự CFA Team China Peace Cup 2026 là thủ môn Lê Hoàng Gia Bảo, tiền vệ Phạm Tuấn Kiệt và tiền đạo Hoàng Trung Anh.

Theo lịch thi đấu, CFA Team China Panda Cup 2026 diễn ra tại Trung tâm Thể thao Shuangliu (Thành Đô, Trung Quốc), với sự tham dự của bốn đội tuyển gồm Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc và Tajikistan.

Danh sách U19 Việt Nam dự giải giao hữu quốc tế CFA Team China Panda Cup 2026 (Ảnh: VFF).